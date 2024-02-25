موعد شهر رمضان 2024.. وعدد أيام الشهر الفضيل فلكيًا

موعد شهر رمضان 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر جوجل حاليا وذلك عقب انقضاء ليلة النصف من شهر شعبان 1445 حيث يعد من الشهور الهجرية التي ينتظرها الملايين من شهر رمضان المبارك للتفرغ لطاعة الله عز وجل.

موعد شهر رمضان 2024

أكدت معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا وأن أخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.

وأشارت أبحاث المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن أقل يوم في عدد ساعات الصيام هو أول أيام شهر رمضان المبارك يوم الاثنين 11 مارس المقبل بمدة صيام بلغت 13 ساعة و18 دقيقة وأن أطول يوم في عدد الصيام هو أخر أيام الشهر الكريم (30 رمضان) يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024.

استطلاع هلال شهر رمضان 1445

أكدت دار الإفتاء المصرية أن استطلاع هلال شهر رمضان المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وهو يوم الرؤية وذلك من خلال 7 لجان استطلاع على مستوى الجمهورية مقرهم الرئيسي في مرصد حلوان حيث تضم اللجان الشرعية للاستطلاع (عضو من مركز بحوث الشمس، وعضو من دار الإفتاء، وعضو من المحافظة التي يجرى فيها الاستطلاع، عضو من الأزهر الشريف، وعضو من هيئة المساحة).

يتم إرسال تقارير كافة اللجان الشرعية إلى دار الإفتاء المصرية التي تعلن أول أيام الشهر الكريم وتوجد مراكز استطلاع الهلال في مصر في 7 أماكن هم (حلوان، مطروح، سوهاج، الفيوم، قنا، أسوان، الخارجة).

عدد أيام شهر رمضان المبارك 1445 فلكيا

أوضحت معامل أبحاث الشمس التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن عدد أيام شهر رمضان 2024 - 1445 سيكون 30 يوما وفقا للحسابات الفلكية حيث يستعد الشعب المصري وكافة الشعوب الإسلامية للأيام الشهر الكريم وذلك سواء للتفرغ للطاعة والذكر والقيام والصيام أو لأداء عمرة في ايام الشهر الكريم طمعا في غفران الذنوب.