الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد شهر رمضان 2024.. وعدد أيام الشهر الفضيل فلكيًا

شهر رمضان 2024
شهر رمضان 2024

موعد شهر رمضان 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر جوجل حاليا وذلك عقب انقضاء ليلة النصف من شهر شعبان 1445 حيث يعد من الشهور الهجرية التي ينتظرها الملايين من شهر رمضان المبارك للتفرغ لطاعة الله عز وجل.

موعد شهر رمضان 2024

أكدت معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا وأن أخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.

وأشارت أبحاث المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن أقل يوم في عدد ساعات الصيام هو أول أيام شهر رمضان المبارك يوم الاثنين 11 مارس المقبل بمدة صيام بلغت 13 ساعة و18 دقيقة وأن أطول يوم في عدد الصيام هو أخر أيام الشهر الكريم (30 رمضان) يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024.

هل هلاله.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 ودعاء رؤيته

مسلسلات شهر رمضان 2024| قصة عتبات البهجة لـ يحيي الفخراني

استطلاع هلال شهر رمضان 1445

أكدت دار الإفتاء المصرية أن استطلاع هلال شهر رمضان المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وهو يوم الرؤية وذلك من خلال 7 لجان استطلاع على مستوى الجمهورية مقرهم الرئيسي في مرصد حلوان حيث تضم اللجان الشرعية للاستطلاع (عضو من مركز بحوث الشمس، وعضو من دار الإفتاء، وعضو من المحافظة التي يجرى فيها الاستطلاع، عضو من الأزهر الشريف، وعضو من هيئة المساحة).

يتم إرسال تقارير كافة اللجان الشرعية إلى دار الإفتاء المصرية التي تعلن أول أيام الشهر الكريم وتوجد مراكز استطلاع الهلال في مصر في 7 أماكن هم (حلوان، مطروح، سوهاج، الفيوم، قنا، أسوان، الخارجة).

لجميع موظفى الدولة.. تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

هل هلاله.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 ودعاء رؤيته

عدد أيام شهر رمضان المبارك 1445 فلكيا

أوضحت معامل أبحاث الشمس التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن عدد أيام شهر رمضان 2024 - 1445 سيكون 30 يوما وفقا للحسابات الفلكية حيث يستعد الشعب المصري وكافة الشعوب الإسلامية للأيام الشهر الكريم وذلك سواء للتفرغ للطاعة والذكر والقيام والصيام أو لأداء عمرة في ايام الشهر الكريم طمعا في غفران الذنوب.

اقرأ أيضا 

أسعار زينة شهر رمضان 2024

موعد شهر رمضان 2024 موعد شهر رمضان شهر رمضان رمضان 2024 رمضان شعبان 1445 هلال شهر رمضان

مواد متعلقة

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين عبر موقع المجالس الطبية 2024

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم.. ووسائل الدفع الإلكتروني للفواتير

موعد ليلة النصف من شعبان 1445.. وأبرز الأدعية

اعرف أسعار ومحتويات كرتونة رمضان 2024.. وسعر الياميش في الأسواق

أماكن معارض أهلا رمضان 2024.. أخر موعد للمعرض بكافة المحافظات

سعر زينة رمضان 2024 للمنازل.. أسعار فوانيس وشنط رمضان 2024

أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 عقب مشروع رأس الحكمة

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 24-2-2024|درجات الحرارة فى محافظات مصر

الأكثر قراءة

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور في كواليس مفاوضات الهدنة؟

لمناقشة أسماء الأسرى الفلسطينيين.. كواليس القرار الإسرائيلى لإرسال وفد إلى قطر لإنهاء صفقة التبادل مع حماس

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

ليفربول يتحدى تشيلسى بنهائى كأس الرابطة الإنجليزية.. وشكوك حول موقف محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء فى فلسطين خلال يناير الماضى

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية