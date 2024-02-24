هل هلاله.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 ودعاء رؤيته

يتساءل قطاع كبير من المصريين عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024، إذ ينتظر ملايين المسلمين في مصر والعالم قدوم الشهر الكريم من العام لتاليه، فهو شهر الخير والغفران والعتق من النار، وتصدر عنوان " موعد استطلاع هلال رمضان 2024"، محركات البحث في الأيام الأخيرة مع اقتراب مضي النصف الأول من شهر شعبان 2024.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

كشف الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن الاستعدادات لرصد هلال شهر رمضان للعام 1445هـ، وذكر عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية أن المعهد يستعد لتحري هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس وهو يوم رؤية.

وأضاف أن الاستعدادات جارية لإرسال سبع لجان لرؤية هلال شهر رمضان، وسيتم إرسال هذه اللجان إلى مطروح، والفيوم، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والخارجة، بالإضافة إلى لجنة مقرها حلوان، وأكد رئيس معمل أبحاث الشمس أن هذه اللجان تضم ممثلين عن معمل أبحاث الطاقة الشمسية وقسم الفلك ودار الإفتاء، وأشار إلى أن إدارة المعهد تبلغ مفتي الجمهورية للإعلان رسميا عن رؤية الهلال وأول يوم من شهر رمضان.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان 2024

عند رؤية هلال شهر رمضان، يُستحب أن نقول دعاء خاص برؤية الهلال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند رؤية الهلال: "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ" (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).

إمساكية الأيام الثلاث الأولى من شهر رمضان 2024

يوم الإثنين أول يوم في شهر رمضان 2024 الموافق 11 مارس

- الصوم يستمر لمدة 13 ساعة و18 دقيقة.

- موعد السحور في الساعة 2:23 صباحًا.

- موعد الإمساك في الساعة 4:23 صباحًا.

- آذان الفجر في أول أيام شهر رمضان 2024 في الساعة 4:43 صباحًا.

- وقت الشروق في أول يوم من رمضان 2024 في الساعة 6:09 صباحًا.

- آذان الظهر في أول يوم من رمضان 2024 في الساعة 12:05 ظهرًا.

- آذان العصر في أول يوم من رمضان 2024 في الساعة 3:28 عصرًا.

- آذان المغرب في أول يوم من رمضان 2024 في الساعة 6:01 مساءً.

- آذان العشاء في أول يوم من رمضان 2024 في الساعة 7:18 مساءً.

إمساكية يوم الثلاثاء 12 مارس والموافق 2 رمضان

- عدد ساعات الصوم يوم 2 رمضان 13 ساعة و20 دقيقة.

- موعد السحور في الساعة 2:22 صباحًا.

- موعد الإمساك في الساعة 4:22 صباحًا.

- آذان الفجر في الساعة 4:42 صباحًا.

- وقت الشروق في الساعة 6:08 صباحًا.

- آذان الظهر في الساعة 12:05 ظهرًا.

- آذان العصر في الساعة 3:28 عصرًا.

- آذان المغرب في الساعة 6:02 مساءً.

- آذان العشاء في الساعة 7:19 مساءً.

إمساكية يوم الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان

- عدد ساعات الصوم يوم 3 رمضان 13 ساعة و22 دقيقة.

- موعد السحور في الساعة 2:20 صباحًا.

- موعد الإمساك في الساعة 4:20 صباحًا.

- وقت الفجر في الساعة 4:40 صباحًا.

- وقت الشروق في الساعة 6:07 صباحًا.

- وقت الظهر في الساعة 12:04 ظهرًا.

- وقت العصر في الساعة 3:29 عصرًا.

- وقت المغرب في الساعة 6:02 مساءً.

- وقت العشاء في الساعة 7:19 مساءً.

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