كثر البحث عن العد التنازلي لحلول موعد شهر رمضان 2024 الذي يتبقى على موعده وفق الحسابات الفلكية 17 يوما حيث يكون أول يوم فيه هو الاثنين 11 مارس 2024، ولذلك يكثر البحث عن إمساكية رمضان 2024 للاستعداد لموعدي آذان الفجر والمغرب.

إمساكية رمضان 2024 وحساب عدد ساعات الصيام في بداية رمضان

نرصد في التقرير التالي امساكية رمضان 2024 التي توضح مواعيد الآذان خلال الشهر الكريم وبه يمكن حساب عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2024 هذا العام.

امساكية رمضان 2024

يصل عدد ساعات الصيام في اليوم الاول من شهر رمضان لما يقرب من 13 ساعة حيث يكون موعد اذان الفجر الساعة 4:45 ويكون موعد اذان المغرب 6:01

الاثنين 1 رمضان 1445 11 مارس 2024

04:52 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:33 pm اذان العصر

06:06 pm اذان المغرب

07:36 pm اذان العشاء

الثلاثاء 2 رمضان 1445 12 مارس 2024

04:51 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:07 pm اذان المغرب

07:37 pm اذان العشاء

الأربعاء 3 رمضان 1445 13 مارس 2024

04:50 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:07 pm اذان المغرب

07:37 pm اذان العشاء

الخميس 4 رمضان 1445 14 مارس 2024

04:48 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:08 pm اذان المغرب

07:38 pm اذان العشاء

الجمعة 5 رمضان 1445 15 مارس 2024

04:47 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب

07:39 pm اذان العشاء

السبت 6 رمضان 1445 16 مارس 2024

04:46 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب

07:39 pm اذان العشاء

الأحد 7 رمضان 1445 17 مارس 2024

04:45 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:10 pm اذان المغرب

07:40 pm اذان العشاء

الاثنين 8 رمضان 1445 18 مارس 2024

04:43 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

الثلاثاء 9 رمضان 1445 19 مارس 2024

04:42 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

الأربعاء 10 رمضان 1445 20 مارس 2024

04:41 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:12 pm اذان المغرب

07:42 pm اذان العشاء

الخميس 11 رمضان 1445 21 مارس 2024

04:39 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:13 pm اذان المغرب

07:43 pm اذان العشاء

الجمعة 12 رمضان 1445 22 مارس 2024

04:38 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:13 pm اذان المغرب

07:43 pm اذان العشاء

السبت 13 رمضان 1445 23 مارس 2024

04:37 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:14 pm اذان المغرب

07:44 pm اذان العشاء

الأحد 14 رمضان 1445 24 مارس 2024

04:35 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:15 pm اذان المغرب

07:45 pm اذان العشاء

الاثنين 15 رمضان 1445 25 مارس2024

04:34 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:15 pm اذان المغرب

07:45 pm اذان العشاء

الثلاثاء 16 رمضان 1445 26 مارس 2024

04:33 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:16 pm اذان المغرب

07:46 pm اذان العشاء

الأربعاء 17 رمضان 1445 27 مارس 2024

04:31 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:17 pm اذان المغرب

07:47 pm اذان العشاء

الخميس 18 رمضان 1445 28 مارس 2024

04:30 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:17 pm اذان المغرب

07:47 pm اذان العشاء

الجمعة 19 رمضان 1445 29 مارس 2024

04:28 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:18 pm اذان المغرب

07:48 pm اذان العشاء

السبت 20 رمضان 1445 30 مارس 2024

04:27 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:19 pm اذان المغرب

07:49 pm اذان العشاء

الأحد 21 رمضان 1445 31 مارس 2024

04:26 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:19 pm اذان المغرب

07:49 pm اذان العشاء

الاثنين 22 رمضان 1445 01 أبريل 2024

04:24 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:20 pm اذان المغرب

07:50 pm اذان العشاء

الثلاثاء 23 رمضان 1445 02 أبريل 2024

04:23 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:20 pm اذان المغرب

07:50 pm اذان العشاء

الأربعاء 24 رمضان 1445 03 أبريل 2024

04:22 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:21 pm اذان المغرب

07:51 pm اذان العشاء

الخميس 25 رمضان 1445 04 أبريل 2024

04:20 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:22 pm اذان المغرب

07:52 pm اذان العشاء

الجمعة 26 رمضان 1445 05 أبريل 2024

04:19 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:22 pm اذان المغرب

07:52 pm اذان العشاء

السبت 27 رمضان 1445 06 أبريل 2024

04:17 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:23 pm اذان المغرب

07:53 pm اذان العشاء

الأحد 28 رمضان 1445 07 أبريل 2024

04:16 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:24 pm اذان المغرب

07:54 pm اذان العشاء

الاثنين 29 رمضان 1445 08 أبريل 2024

04:15 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر

03:37 pm اذان العصر

06:24 pm اذان المغرب

07:54 pm اذان العشاء

الثلاثاء 30 رمضان 1445 09 أبريل 2024

04:13 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر

03:37 pm اذان العصر

06:25 pm اذان المغرب

07:55 pm اذان العشاء