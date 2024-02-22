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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

إمساكية رمضان 2024 وحساب عدد ساعات الصيام في بداية رمضان

إمساكية رمضان
إمساكية رمضان

كثر البحث عن العد التنازلي لحلول موعد شهر رمضان 2024 الذي يتبقى على موعده وفق الحسابات الفلكية 17 يوما حيث يكون أول يوم فيه هو الاثنين 11 مارس 2024، ولذلك يكثر البحث عن إمساكية رمضان 2024 للاستعداد لموعدي آذان الفجر والمغرب. 

إمساكية رمضان 2024 وحساب عدد ساعات الصيام في بداية رمضان

نرصد في التقرير التالي امساكية رمضان 2024 التي توضح مواعيد الآذان خلال الشهر الكريم وبه يمكن حساب عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2024 هذا العام. 

امساكية رمضان 2024 

يصل عدد ساعات الصيام في اليوم الاول من شهر رمضان لما يقرب من 13 ساعة حيث يكون موعد اذان الفجر الساعة 4:45 ويكون موعد اذان المغرب 6:01 

الاثنين  1 رمضان 1445     11  مارس 2024        

04:52 am اذان الفجر 

12:10 pm اذان الظهر 

03:33 pm اذان العصر 

06:06 pm اذان المغرب       

07:36 pm اذان العشاء 

الثلاثاء  2 رمضان 1445       12 مارس 2024      

04:51 am اذان الفجر            

12:10 pm اذان الظهر           

03:34 pm اذان العصر          

06:07 pm اذان المغرب        

07:37 pm اذان العشاء

الأربعاء 3 رمضان 1445       13 مارس 2024      

04:50 am اذان الفجر            

12:10 pm اذان الظهر           

03:34 pm اذان العصر          

06:07 pm اذان المغرب        

 07:37 pm اذان العشاء

الخميس  4 رمضان 1445       14 مارس 2024      

04:48 am اذان الفجر            

12:09 pm اذان الظهر           

03:34 pm اذان العصر          

06:08 pm اذان المغرب        

07:38 pm اذان العشاء

الجمعة  5 رمضان 1445       15 مارس 2024      

04:47 am اذان الفجر            

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب        

07:39 pm اذان العشاء

السبت  6 رمضان 1445       16 مارس 2024      

04:46 am اذان الفجر            

12:09 pm اذان الظهر           

03:34 pm اذان العصر          

06:09 pm اذان المغرب        

07:39 pm اذان العشاء

الأحد  7 رمضان 1445       17 مارس 2024      

04:45 am اذان الفجر            

12:09 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:10 pm اذان المغرب

07:40 pm اذان العشاء

الاثنين 8 رمضان 1445       18 مارس 2024      

04:43 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر           

03:35 pm اذان العصر          

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

الثلاثاء 9 رمضان 1445       19 مارس 2024      

04:42 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر          

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

الأربعاء  10 رمضان 1445     20 مارس 2024      

04:41 am اذان الفجر            

12:08 pm اذان الظهر           

03:35 pm اذان العصر          

06:12 pm اذان المغرب        

07:42 pm اذان العشاء

الخميس 11 رمضان 1445     21 مارس 2024      

04:39 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر           

03:35 pm اذان العصر

06:13 pm اذان المغرب

07:43 pm اذان العشاء

الجمعة 12 رمضان   1445 22 مارس 2024      

04:38 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر           

 03:35 pm اذان العصر         

06:13 pm اذان المغرب

07:43 pm اذان العشاء

السبت 13 رمضان 1445 23  مارس 2024         

04:37 am اذان الفجر            

12:07 pm اذان الظهر           

03:36 pm اذان العصر          

06:14 pm اذان المغرب        

07:44 pm اذان العشاء

الأحد 14 رمضان 1445     24  مارس 2024     

04:35 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر           

03:36 pm اذان العصر          

06:15 pm اذان المغرب

07:45 pm اذان العشاء

الاثنين 15 رمضان 1445     25  مارس2024      

04:34 am اذان الفجر            

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر          

06:15 pm اذان المغرب        

07:45 pm اذان العشاء

 

الثلاثاء  16 رمضان 1445     26  مارس 2024     

04:33 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

 06:16 pm اذان المغرب

07:46 pm اذان العشاء

الأربعاء 17 رمضان 1445      27  مارس 2024    

04:31 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر           

03:36 pm اذان العصر

06:17 pm اذان المغرب        

07:47 pm اذان العشاء

 

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الخميس 18 رمضان 1445     28   مارس 2024    

04:30 am اذان الفجر            

12:05 pm اذان الظهر

 03:36 pm اذان العصر         

06:17 pm اذان المغرب        

07:47 pm اذان العشاء

الجمعة  19 رمضان 1445     29 مارس 2024      

04:28 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر           

03:36 pm اذان العصر          

06:18 pm اذان المغرب

07:48 pm اذان العشاء

السبت 20 رمضان 1445    30 مارس 2024      

04:27 am اذان الفجر            

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:19 pm اذان المغرب        

07:49 pm اذان العشاء

الأحد 21 رمضان 1445     31 مارس 2024

04:26 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:19 pm اذان المغرب        

07:49 pm اذان العشاء

الاثنين  22 رمضان 1445    01 أبريل 2024      

04:24 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر          

06:20 pm اذان المغرب        

07:50 pm اذان العشاء

الثلاثاء  23 رمضان 1445    02 أبريل 2024      

04:23 am اذان الفجر            

12:04 pm اذان الظهر           

03:36 pm اذان العصر          

06:20 pm اذان المغرب        

07:50 pm اذان العشاء

الأربعاء 24 رمضان 1445    03 أبريل 2024

04:22 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:21 pm اذان المغرب

07:51 pm اذان العشاء

الخميس 25 رمضان 1445     04 أبريل 2024      

04:20 am اذان الفجر           

12:03 pm اذان الظهر           

 03:36 pm اذان العصر

06:22 pm اذان المغرب

07:52 pm اذان العشاء

الجمعة 26 رمضان 1445    05 أبريل 2024      

04:19 am اذان الفجر            

12:03 pm اذان الظهر           

03:36 pm اذان العصر

06:22 pm اذان المغرب       

07:52 pm اذان العشاء

السبت 27 رمضان 1445    06 أبريل 2024      

04:17 am اذان الفجر            

12:03 pm اذان الظهر           

03:36 pm اذان العصر          

06:23 pm اذان المغرب        

07:53 pm اذان العشاء

الأحد 28 رمضان 1445    07 أبريل  2024     

04:16 am اذان الفجر            

12:02 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر          

06:24 pm اذان المغرب        

07:54 pm اذان العشاء

الاثنين 29 رمضان 1445    08 أبريل  2024

04:15 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر           

03:37 pm اذان العصر          

06:24 pm اذان المغرب        

07:54 pm اذان العشاء

الثلاثاء 30 رمضان 1445  09 أبريل  2024        

04:13 am اذان الفجر            

12:02 pm اذان الظهر 

03:37 pm اذان العصر          

06:25 pm اذان المغرب       

07:55 pm اذان العشاء

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