الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

كم يوما متبقى على رمضان؟.. وأماكن أهلا رمضان بالمحافظات

أهلا رمضان
أهلا رمضان

يزداد السؤال عن "كم يوما متبقى على رمضان؟" مع بدء العد التنازلي بالفعل للشهر الكريم وطرح معارض أهلا رمضان 2024 في مختلف محافظات الجمهورية والتي توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين كي يستعدون لتخزين احتياجاتهم للشهر الكريم. 

كم يوم متبقى على رمضان.. أماكن أهلا رمضان بالمحافظات 

يجيب موقع الدستور في التقرير التالي عن السؤال المطروح " كام يوم متبقى على رمضان؟" وعرض منافذ أهلا رمضان التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار سلع مخفضة عن السوق بما يصل لـ30%.

موعد شهر رمضان 2024

حددت الحسابات الفلكية الاثنين 11 مارس 2024 موعد أول يوم في شهر رمضان للعام الهجري 1445 وبذلك يتبقي على رمضان 18 يوما، لحين تأكيد دار الافتاء المصرية لهذا الموعد مع رؤية هلال الشهر الكريم. 

معارض أهلا  رمضان 2024 

ومع اقتراب الشهر الكريم رمضان 2024 يبدأ التجهيز المادي للشهر بتجهيز احتياجات ومستلزمات الافطار والصيام للأيام الأولى او للشهر كاملا وهو ما تساعد فيه وزارة التموين والتجارة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بطرح معارض أهلا رمضان 2024 في مختلف محافظات الجمهورية.

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يتم طرح 3 معارض على الاقل بكل محافظة بجانب الشوادر والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي، وتعرض المعارض السلع الغذائية واللحوم باسعار مخفضة تصل إلى 25 لـ30% عن الاسعار المطروحة في السوق. 

يتم إقامة المعارض في المحافظات تباعًا وكان اخرها في المؤسسة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية ويتم التجهيز لإقامة باقي المعارض في المحافظة. 

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وفي محافظة القاهرة تم إقامة المعارض في المناطق التالية زهراء المعادي - العرب بالمعادي - ميدان الحرية بالمعادي - أثر النبي في مصر القديمة - حي البساتين بجوار شركة الكهرباء - المنيل بحي مصر القديمة - المعصرة – التبين - ميدان الباشا بحى مصر القديم -  شارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية - حي الموسكي بالمنطقة الغربية - شارع 9 بالمقطم.

أما في محافظة الجيزة تم إقامة المعارض في المناطق التالية حي شمال الجيزة شارع البوهي نهاية شارع الوحدة - شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي - شارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي- أمام قسم شرطة الوراق - مبنى الحي القديم - شارع محجوب ثابت بالعجوزة - 16 شارع الفالوجا بالعجوزة - خلف مسرح البالون بشارع أبوالمعاطي - شارع البطل أحمد عبدالعزيز - شارع الحوفي بمدينة الأوقاف - 29 شارع جامعة الدول العربية - شارع أحمد عرابي - الحجاز  - الرشيد - شارع المشروع بميت عقبة - كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر بالهرم - شارع الصفا والمروة أمام المدرسة.

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