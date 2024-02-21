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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ما هى الإجازات الرسمية فى عام 2024 وتاريخ عيد الفطر والأضحى؟

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية لعام 2024

يعتبر التساؤل عن تفاصيل الإجازات الرسمية لعام 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بين الكثير من المواطنين حيث يهتم كيف العاملين بمعرفة الأجازات الرسمية من أجل معرفة الأجازات التي سيحصلون عليها خلال هذا العام لذا يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل، عن التفاصيل كاملة عن أجازات عام ٢٠٢٤.

الإجازات الرسمية لعام 2024

ونسلط الضوء على التفاصيل الكاملة عن الإجازات الرسمية لعام 2024، وذلك من اجل توفير كافة التفاصيل المتعلقة بموعد إجازات عام ٢٠٢٤.

10 أبريل إجازة عيد الفطر المبارك 

الأربعاء 1 مايو: عيد العمال.

الاثنين 6 مايو: عيد شم النسيم.

الأحد 16 يونيو: وقفة عيد الأضحى.

الاثنين 17 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

الأحد 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

الاثنين 8 يوليو: رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو 1952.

الاثنين 16 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

الأحد 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

مواعيد الإجازات الرسمية 2024 وموعد عيد الفطر والعيد الكبير فلكيا في مصر

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متى عيد الفطر في 2024؟

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن موعد عبد للفطر وذلك لعام ٢٠٢٤، وذلك من اجل معرفة كافة التفاصيل الخاصة عن موعد عيد الفطر في سنه 2024، وموعد عيد الاضحى في عام 2024.

وفق الحسابات الفلكية فإن عيد الفطر في سنه 2024 يبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل، ويستمر يومي الخميس 11 أبريل، والجمعة 12 أبريل، ولكن يتم تحديد موعد عيد الفطر بدقة بعد استطلاع هلال شهر شوال يوم 29 رمضان المقبل. 

متى عيد الاضحى في عام 2024؟

يبدأ عيد الأضحى وفق الحسابات الفلكية يوم الاثنين 17 يونيو، ويستمر أيام الثلاثاء 18 يونيو، الأربعاء 19 يونيو، الخميس 20 يونيو.

وتكون وقفة عرفات وهي أيضًا اجازة رسمية يوم  الأحد 16 يونيو، ويتم تحديد موعد العيد الكبير بدقة بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة والتي تكون يوم 29 من شهر ذي الحجة، وتكون وقفة عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة والعيد الكبير في اليوم العاشرمنها.

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