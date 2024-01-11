الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

10 أبريل.. موعد عيد الفطر المبارك 2024 لجمهورية مصر العربية

عيد الفطر
عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال  التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، من خلال موقعه الإلكتروني في وقت سابق عن  موعد عيد الفطر 2024.

 وكان  الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، أشار خلال البيان إلى أن موعد عيد الفطر 2024 الموافق غرة شهر شوال، هو 10 أبريل 2024.

وتابع البيان قائلا: "يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رمضان 1445هـ الموافق 8/4/2024م يوم الرؤية".

واستطرد البيان قائلا: "يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ 12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 10 - 11 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 2-20 دقيقة".

موعد عيد الفطر 2024

وأكد الدليل الفلكي، أنه بذلك يكون يوم الثلاثاء 9/4/2024م هو المتمم لشهر رمضان 1445، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445هـ فلكيًا يوم الأربعاء 10/4/2024م وموعد عيد الفطر المبارك.

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وكشف الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية موعد شهر رمضان 2024، وكذا تفاصيل رؤية وميلاد هلال شهر رمضان لعام 2024، مشيرا إلى أنه تكون غرة شهر رمضان المعظم 1445هـ فلكيًا يوم الإثنين 11/3/2024م

وأشار الدليل الفلكي التابع للمعهد إلي أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10/3/2024، وهذا هو يوم الرؤية

وتابع الدليل الفلكي: ويبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (13) - 15 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 4 - 22 دقيقة).

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