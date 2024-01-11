موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 وأرق رسائل التهنئة

يبحث آلاف المسلمين عبر محرك البحث جوجل عن موعد غرة شهر رمضان المبارك لعام 2024، وعن موعد عيد الفطر الذي يحمل في أيامه فرحة كبيرة للمسلمين في كل بقاع الأرض، فهو يأتي بعد شهر الصوم كمكافأة عن صوم ثلاثين يوم وأداء الركن الرابع من أركان الإسلام.

موعد غرة شهر رمضان المبارك 2024

وفي وقت سابق، كشف الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان لعام 2024، وكذلك تفاصيل رؤية وميلاد هلال شهر رمضان لنفس العام، حيث أشار إلى أن غرة شهر رمضان المعظم 1445هـ ستكون يوم الاثنين 11/3/2024م من الناحية الفلكية.

وأشار الدليل الفلكي التابع للمعهد إلى أن هلال شهر رمضان سيظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10/3/2024، وهذا هو يوم الرؤية.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024

بالسياق ذاته، صدر الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والذي جاء فيه موعد عيد الفطر لعام 2024، إذأكد أن موعد عيد الفطر 2024 الموافق غرة شهر شوال هو 10 أبريل 2024، وأضاف أن هلال شهر شوال سيظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رمضان 1445هـ الموافق 8/4/2024م يوم الرؤية.

رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024

فرحت الطيور بقدوم العيد المبارك وتغنت بأحلى الأغاني، وفرح قلبي برسالتك يا غالي.

رقص قلبي من الفرحة عندما علمت بقدوم عيدين عيد الفطر المبارك ورؤية حبيبي بخير هي أحلى عيد.

يأتي على الناس العيد يفرحون ويسعدون، ولكن قلبي لا يعرف معنى الفرحة بدونك، فعيدي هو عيدك.

عيد فطر مبارك عليك يا أغلى الناس، أنت في قلبي، وعيني ونبض الشعور والإحساس.

أرق التهاني أرسلها مع الرود لك الأحباب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

عيد فطر مبارك عليك، وأعاده عليكم الله باليمن والبركات.

ربي يتقبل منا ومنكم الصيام، ويجعل عيدنا مليء بالخير والبركة.

ربي يعيد عليك الأيام بالخير، وعلى كل الأسرة الكريمة، عيد فطر سعيد عليك.

جاء العيد المبارك، وهلت معه الفرحة والسعادة، عيدكم مبارك بإذن الله.



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