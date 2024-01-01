موعد عيد الفطر 2024 وعدد أيام الإجازة الرسمية به

يتم تحديد موعد عيد الفطر 2024 في اليوم الـ 29 من شهر رمضان من كل عام للتأكد من ميلاد هلال شهر شوال الذي يكون عيد الفطر هو اليوم الأول فيه.

وحددت البحوث الفلكية وفقًا لحساباتها موعد عيد الفطر 2024، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

موعد عيد الفطر 2024

حددت البحوث الفلكية موعد عيد الفطر 2024، وهو أحد أهم الأعياد الدينية لدى المسلمين، ويحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم بعد صيام شهر رمضان المبارك. ويوافق عيد الفطر اليوم الأول من شهر شوال في التقويم الهجري.

ونظرًا لأن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بحوالي 11 يومًا، فإن موعد عيد الفطر يختلف من عام لآخر في التقويم الميلادي، وبناءً على ذلك، فمن المتوقع أن يصادف عيد الفطر 2024 في يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

ولكن لا يمكن تحديد موعد عيد الفطر بشكل دقيق إلا بعد رؤية الهلال في آخر يوم من شهر رمضان.، والذي يتم يوم 29 رمضان حيث تستطلع دار الافتاء المصرية رؤية هلال شهر شوال، وإذا ثبت ميلاد الهلال يكون اليوم التالي هو الأول من شعبان أو أيام عيد الفطر، وإذا لم يثبت رؤيته يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان.

متى يكون رمضان سنة 2024؟

وفقًا للحسابات الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان 2024 سيكون الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، ولكن لا يمكن تحديد موعد شهر رمضان بشكل دقيق إلا بعد رؤية الهلال والتي يتم استطلاعها يوم 29 شعبان.

عدد أيام الاجازات الرسميه في عيد الفطر

تكون اجازة الموظفين وفق القانون المصري 3 أيام تبدأ مع أو ليوم العيد وتستمر حتى ثالث يوم العيد، ولكن يصدر مجلس الوزراء المصري قرار بتحديد عدد أيام الاجازات الرسميه في عيد الفطر قبلها بعدة أيام.