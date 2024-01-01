الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

برجك في 2024.. ماذا يخبىء هذا العام من توقعات فلكية للأبراج الترابية

ابراج
ابراج

يشغل بال الكثير من الناس ما التفاصيل الخاصة بالأبراج وما المتوقع لكل برج من الأبراج خلال عام 2024، وذلك من أجل معرفة التفاصيل الخاصة بكل برج وما هو أبرز التوقعات الخاصة بالأبراج.

توقعات الأبراج الترابية 2024

وفي ضوء ذلك نسلط الضوء على تفاصيل الأبراج النارية وما يتوقع كل برج نارى خلال 2024.

توقعات برج الحمل

على أصحاب برج الحمل أن يهتموا بالمنافسة كطثيرا ويهتموا بالحفاظ على الصدارة خلال عام 2024، فسيكونوا من أكثر الأبراج اللذين لديهم حظ سعيد خلال عام 2024، لذا يجب على أصحخاب برج الحمل التأكد من القيام بالأشياء من قبل، وذلك لعدم التعرض لأى مشكلات خلال 2024 فيجب التفكير جيدا قبل اتخاذ كافة الأمور، وذلك لتجنب الوقوع فى عدد من المشكلات خلال عام 2024.

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توقعات برج الأسد

يشتهر أصحاب هذا البرج في كونهم قادة بالفطرة، كما أنهم مبدعين، وواثقين من أنفسهم، وقادرين على تحقيق أي شيء في أي مجال يريدونه، ولكن يجب الحرص خلال عام 2024 على التأكد من قرارتهم ومدى صحتها وذلك من خلال أخذ أراء من حولهم والتأكد من تلك القرارات وعدم الاعتماد الكلى على نفسهم فى اتخاذ القرارت انهم معرضين خلال عام 2024 ببعض المخاطر الخاصة بسوق العمل وكذلك العائلة لذا عليهم اتخاذ اللازم ومشاركة الرأى مع حد ذات ثقة.

توقعات برج القوس

يعتبر أصحاب برج القوس من أكثرهم من الناس النشيطين، ويمتازون بعقلهم المنفتح، وقدرتهم على فعل أي شيء لتحقيق أهدافهم، وعادة ما يتصّفون بالصبر، واللباقة في التعامل، ومن المعروف عنهم أنهم يتمسكون بحريتهم بشكل مبالغ فيه ولا يحبون الشعور بالتقيد أبدًا، ولكن عليهم خلال 2024 الخروج عن المألوف ولكن بحساب كبير وذلك لعدم التعرض للخسائر خلال فترة 2024.

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