حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 1 يناير 2024

يقدم "الدستور"، في التقرير التالي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين الموافق ١ يناير ٢٠٢٤، بحسب موقع Hindustan times.

الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

سوف تحتاج إلى أن تظل ثابتًا في روتين تمرينك إذا كانت اللياقة البدنية هي هدفك، قد تضطر إلى إبقاء قدميك ثابتتين على الأرض لوقف الإسراف في الإنفاق، قد يحتاج المحترفون إلى تعزيز أعمالهم، من المرجح أن يرفع حدث عائلي قادم من معنوياتك.



الثور (21 أبريل – 20 مايو)

قد تصبح النفقات المرتفعة مدعاة للقلق، ستكون هناك حاجة إلى بذل الجهود للحفاظ على صحة جيدة، قد يتطلب المشروع الكبير التركيز الكامل والطاقة، لا يمكن استبعاد فرص قدوم الأصدقاء والبقاء معك، قد تكون الرحلة الطويلة مرهقة بالنسبة للبعض.

الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

قد يتوقع البعض زيادة في الأموال، أولئك الذين يشعرون بالضعف والفتور في الآونة الأخيرة قد يجدون قوتهم وطاقتهم تعود، أخيرًا قد تجد الأمور تتحسن على الصعيدين الشخصي والمهني، من المحتمل أن تكرس طاقاتك لجعل المنزل مكانًا سعيدًا للتواجد فيه، سيبدأ العقار الجديد الذي حصلت عليه في تحقيق عوائد مالية جيدة.



السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

من المحتمل أن يتبع البعض منكم خطى الأصدقاء الأكثر وعيًا بالصحة، على الرغم من ارتفاع النفقات سوف تكون قادرًا على الحفاظ على نفسك من خلال الإنفاق الحكيم، ستأتي إليك قريبًا فرصة لعرض خبرتك على الصعيد المهني وستتمكن من إثارة إعجاب الجميع.



الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

الأموال التي يتم إقراضها لشخص قريب تبدو وكأنها أموال مفقودة، تدهور صحة شخص قريب قد يسبب القلق، يهدد سوء التقدير الفادح على الصعيد المهني أو التجاري بتحويل الأمور إلى نتائج غير مواتية، يمكن للتجمع العائلي أن يجعلك منخرطًا تمامًا ويستغل وقتك أيضًا، على مستعملي الطريق أخذ الحيطة والحذر، يمكن الآن إعطاء الإضافات والتعديلات المتوقعة للمنزل.



العذراء (24 أغسطس – 23 سبتمبر)

من المرجح أن تتحقق أحلام تحقيق النجاح على الصعيد المالي في وقت أقرب مما كان متوقعًا، قد يحصل العاملون في المجال الإبداعي على فرصة العمر، ستكون العائلة داعمة وستساعدك كثيرًا في كل ما تشارك فيه، شراء العقارات أمر وارد جدًا بالنسبة للبعض.



الميزان (24 سبتمبر – 23 أكتوبر)

إن عدم التصرف بشكل استباقي على الجبهة المهنية قد يعطي شعورًا لدى البعض بأنهم قد تجاوزوا فائدتهم، استثمر فقط إذا كنت متأكدًا من العوائد، قد تستعد لحفل زفاف في العائلة، قد ينطلق البعض منكم في إجازة ويستمتع بوقته، إذا كان امتلاك عقار في ذهنك فإن هناك صفقة جيدة تنتظرك.



العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

ربما لا يزال أولئك الذين لديهم أموال للاستثمار يبحثون عن بعض الخيارات الجيدة، إذا كانت حالتك الصحية تسبب القلق فلا تتأخر في فحص نفسك، احصل على مساعدة احترافية لاستعادة لياقتك البدنية، ستحتاج إلى أن تكون أكثر استجابة لاحتياجات زوجتك إذا كنت تريد أن يسود السلام والوئام على الجبهة الداخلية، لا تفوت فرصة مرافقة شخص ما في رحلة إذا كنت تريد الاستمتاع بوقتك، الارتباط العاطفي بممتلكات الأجداد قد لا يسمح لك ببيعها.



القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر)

من المحتمل أن يبدأ البعض منكم في تحقيق مكاسب جيدة أو تحقيق مكاسب غير متوقعة، سوف تحتاج إلى الحفاظ على نظام التمرين الخاص بك لتظل لائقًا ونشطًا، سيتمكن المحترفون من رفع أتعابهم دون خسارة العملاء، من المتوقع الانسجام على الجبهة الداخلية، من المرجح أن تتطلع الحياة العاطفية إلى الأعلى حيث تصبح العلاقة أقوى، إن مرافقة أحبائك المقربين والعزيزين في رحلة يعد بالكثير من المرح.



الجدي (22 ديسمبر – 21 يناير)

سيكون رجال الأعمال قادرين على التفكير في بعض استراتيجيات العمل الجيدة للحفاظ على الأرباح الحالية، من المرجح أن تقنع طريقتك في الكلمات كل من يعارض أفكارك على جبهة العمل، التجمع العائلي وشيك ويعد بالكثير من الإثارة، الحب منتشر في الهواء ومن المرجح أن تحقق أقصى استفادة منه اليوم.



الدلو (22 يناير – 19 فبراير)

سوف تحتاج إلى أن تكون أكثر حذرًا بشأن ما تنفقه حيث أن النفقات من المقرر أن ترتفع، من المتوقع حدوث بعض التغييرات في مجال العمل، قد يتعين القيام برحلة مهمة قريبًا، لا يمكن استبعاد إمكانية الحصول على عقار بسعر جيد.



الحوت (20 فبراير – 20 مارس)

من الأفضل أن تبدأ بالادخار الآن فقد يصبح الأمر صعبًا فيما بعد، يعد التحكم في النظام الغذائي أمرًا مهمًا ولن يكون صعبًا بالنسبة لك، يمكن أن تتحقق اليوم فرصة لإثارة إعجاب الأشخاص المهمين على الصعيد المهني، قد تصبح إعادة ضبط المنزل أولوية لدى بعض ربات المنازل، قد يحتاج أولئك الجدد في مجال القيادة إلى توخي المزيد من اليقظة اليوم.