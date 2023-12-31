الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عام صعب على الصعيد العاطفي.. توقعات برج الأسد 2024 من الناحية المهنية والمالية

برج الأسد
برج الأسد

ساعات قليلة ونودع العام 2023 ونستقبل العام الجديد 2024، ويبحث مواليد برج الأسد عن توقعات برج الأسد 2024 إذ ينتظر الكثيرون توقعات الفلك وتنبؤات الأبراج بحظوظهم في المجالات المهنية والصحية والعاطفية والاجتماعية في العام الجديد. 

توقعات برج الأسد للعام الجديد 

في هذا التقرير، نستعرض توقعات برج الأسد للعام الجديد، وفقًا لخبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، سواء في الحب أو العمل أو الصحة.

مواليد برج الأسد 

في عام 2024، يتوقع أن يبدأ مواليد برج الأسد من 23 يوليو إلى 22 أغسطس صفحة جديدة بانتهاء الضغوطات. ينصح بعدم المبالغة في الشعور بالندم والمرارة.

توقعات برج الأسد 2024 في الجانب العاطفي:

- للمتزوجين: يجب تجنب اتخاذ قرارات متسرعة في الانفصال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وعدم التصعيد إلا في حالة عدم الاتفاق الممكن.

- ابتداءً من شهر أبريل، يتوقع أن تسير الأمور على ما يرام، وقد تميل لإعادة صياغة نهجك في الحب وعلاقتك بالشريك.

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- للأفراد غير المتزوجين: يُشجع على البحث عن علاقات عاطفية متوازنة، ويُنصح بالشفافية والاستماع جيدًا للآخر والتواصل كوسيلة لبناء علاقات قوية،  كما يُشير التوقعات إلى أهمية التخلي عن التعالي والشعور بالعظمة كتدريب محتمل في هذا العام.

توقعات برج الأسد 2024 من الناحية المهنية والمالية 

أوضحت عبير فؤاد أن مواليد برج الأسد قد يواجهون ضغوطًا محيطة بك منذ بداية العام حتى 25 مايو، ولكن من المرجح أن تتغير الأمور بشكل كبير تقريبًا ابتداءً من 21 أبريل، وربما تقودك التحولات المهنية إلى طريق جديد.

في 26 مايو، ستنتهي الضغوط وتبدأ فصل جديد، ولا تقلق، ستستعيد سرعة الوقوف على قدميك مرة أخرى، وستستعيد نشاطك وروحك القتالية. في ذلك الوقت، لا داعي للخوف من أي شيء أو أي شخص، فقط استمر في السير قدمًا لتحقيق أهدافك دون قلق.

توقعات برج الأسد 2024 من ناحية الصحة 

برج الأسد سيكون لديه صحة جيدة في العام الجديد، ومن المتوقع أن يكون في حالة جيدة ويولي اهتمامًا خاصًا لصحته. سيتخلص من جميع الآلام التي مر بها في الماضي وسيكون حذرًا في بعض الأمور.

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