الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مواعيد الإجازات الرسمية 2024 وموعد عيد الفطر والعيد الكبير فلكيا في مصر

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية

يحصل المصريون على عدد من الاجازات الرسمية 2024 حددها الدولة في يناير الماضي، وتكون هذه الإجازات الرسمية 2024 لمناسبات دينية أو أعياد قومية، يحصل بمقتضاها الموظفون على اجازة مدفوعة الأجر، وتعرض الدستور في التقرير التالي الاجازات الرسمية 2024 وموعد عيد الفطر والعيد الكبير.

الإجازات الرسمية 2024

بدأت  قائمة الاجازات الرسمية 2024 بيومين اجازة حصلت عليها لدولة في شهر يناير احتفالا بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير،  وعيد الشرطة وثورة يناير في 25 يناير، بينما يمر شهر فبراير بدون الاجازات الرسمية 2024 وكذلك شهر مارس، وتأتي باقي الاجازات الرسمية 2024 لباقي شهور العام كالتالي: 

10 أبريل إجازة عيد الفطر المبارك 

الأربعاء 1 مايو: عيد العمال.

الاثنين 6 مايو: عيد شم النسيم.

الأحد 16 يونيو: وقفة عيد الأضحى.

الاثنين 17 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

الأحد 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

الاثنين 8 يوليو: رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو 1952.

الاثنين 16 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

الأحد 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

تبدأ من أبريل.. مواعيد الإجازات الرسمية 2024 القادمة

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متى عيد الفطر في سنه 2024؟

وفق الحسابات الفلكية فإن عيد الفطر في سنه 2024 يبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل، ويستمر يومي الخميس 11 أبريل، والجمعة 12 أبريل، ولكن يتم تحديد موعد عيد الفطر بدقة بعد استطلاع هلال شهر شوال يوم 29 رمضان المقبل. 

متى عيد الاضحى في عام 2024؟

يبدأ عيد الأضحى وفق الحسابات الفلكية يوم الاثنين 17 يونيو، ويستمر أيام الثلاثاء 18 يونيو، الأربعاء 19 يونيو، الخميس 20 يونيو.

وتكون وقفة عرفات وهي أيضًا اجازة رسمية يوم  الأحد 16 يونيو، ويتم تحديد موعد العيد الكبير بدقة بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة والتي تكون يوم 29 من شهر ذي الحجة، وتكون وقفة عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة والعيد الكبير في اليوم العاشرمنها.

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