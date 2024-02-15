الخميس 15 فبراير 2024
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مصر

موعد شم النسيم.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

شم النسيم
شم النسيم

تصدر السؤال عن موعد شم النسيم 2024 عبر محركات البحث في مصر، إذ يرغب ملايين المصريين في الاحتفال بهذه المناسبة المصرية الخاصة التي تعد من ضمن الموروثات الشعبية، إذ يُعَدُّ  شم النسيم أقدم احتفال شعبي يعرفه التاريخ، حيث بدأ الاحتفال به رسميًا في نهاية الأسرة الثالثة عام 2700 قبل الميلاد. وتعود تسميته إلى الكلمة الفرعونية "شمو"، التي كانت تُرمز بها عند القدماء المصريين إلى بعث الحياة.

موعد شم النسيم.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2024 

من  المقرر أن يكون شم النسيم 2024 يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، ويحتفل المصريون بعيد شم النسيم في الحدائق والمنتزهات العامة أو في منازلهم، حيث يستمتعون بتناول الفسيخ والرنجة والبصل والخس وتلوين البيض، وهي الوجبة الرسمية المشتركة بينهم.

هل شم النسيم يأتي في شهر رمضان 2024؟

هذا العام، يأتي شم النسيم بتغيير، حيث كان في السنوات السابقة يتزامن مع شهر رمضان، ولكن هذا العام سيكون بعد انتهاء الشهر الكريم.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم؟ 

 فيما يتعلق بمظاهر الاحتفال بيوم شم النسيم 2024، يحتفل المصريون بمجموعة من الأطعمة التقليدية المرتبطة بالعادات والتقاليد، والتي تم توريثها من الأجداد المصريين عبر العصور، وقد انتشرت هذه العادات في الاحتفالات بأعياد الربيع في مختلف أنحاء العالم القديم والحديث، شمل هذه الأطعمة البيض والفسيخ (السمك المملح) والبصل والملانة (الحمص الأخضر)، وهي أطعمة تحمل معانٍ ورموزًا خاصة لدى الشعب المصري القديم.

وبدأ ظهور تقديم البيض في احتفالات أعياد الربيع مع بداية احتفال المصريين بعيد شم النسيم، حيث كان يرمز في عصور ما قبل التاريخ إلى رمزية خلق الحياة من الجماد. 

وكان الأجداد المصريون ينقشون على البيض الدعوات والأماني بألوان مستخلصة من الطبيعة، ثم يجمعونه في سلال من زعف النخيل الأخضر ويتركونه في شرفات المنازل أو يعلقونه على فروع الأشجار في الحدائق لكي يحظى ببركات نور الإله عند شروقه، بهدف تحقيق دعواتهم.

موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

موعد شم النسيم 2024.. وكيفية احتفال المصريين به كل عام

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024 

في عام 2024، ستكون هناك العديد من الإجازات الرسمية التي سيحصل عليها المصريون، ومن بينها إجازة شم النسيم. وتشمل الإجازات الأخرى:

  • عيد تحرير طابا في 19 مارس 2024
  • عيد الفطر المبارك في 10 أبريل 2024
  • عيد تحرير سيناء في 25 أبريل 2024
  • عيد العمال في 1 مايو 2024
  • شم النسيم في 6 مايو 2024
  • وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات" في 15 يونيه 2024.
  • عيد الأضحى المبارك في 16 يونيه 2024
  • ثورة 30 يونيه في 30 يونيه 2024
  • رأس السنة الهجرية في 8 يوليو
  • عيد ثورة 23 يوليو 1952 في 23 يوليو
  • المولد النبوي الشريف في 16 سبتمبر.

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