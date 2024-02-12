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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

موعد شم النسيم 2024
موعد شم النسيم 2024

ارتفع السؤال عن موعد شم النسيم  2024 من المواطنين المصريين، على محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة المقبلة، ونتيجة لذلك يستعرض موقع الدستور خلال السطور التالية موعد شم النسيم وفقًا لتقويم عام 2024. 

ويتم الاحتفال بعيد شم النسيم من خلال بعدة طقوس احتفالية ابرزها تناول بعض الأطعمة الخاصة، ويعتبر هذا العيد هو الأقدم في مصر وربما في تاريخ البشرية بأكمله.

موعد شم النسيم 2024 

وفقًا لتقويم العام الجديد 2024 سيكون موعد شم النسيم يوم الاثنين الموافق 6 من شهر مايو 2024، ويمثل هذا اليوم هو انتقال الفصل الشتوي إلى الربيع، وتتزايد أنشطة الناس في الهواء الطلق مع بداية فصل الربيع.

موعد شم النسيم 2024.. وكيفية احتفال المصريين به كل عام

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

- إجازة عيد تحرير طابا والتي توافق يوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان الموافق 19 مارس 2024.

-إجازة يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 عيد الفطر المبارك.

-إجازة يوم الخميس 11 أبريل 2024 إجازة عيد الفطر المبارك.

-إجازة يوم الخميس 25 أبريل 2024 عيد تحرير سيناء.

-إجازة يوم الأربعاء 1 مايو 2024 عيد العمال.

-إجازة يوم الأحد 5 مايو 2024 عيد الفصح القبطي.

-إجازة يوم الإثنين 6 مايو 2024 عيد شم النسيم.

-إجازة يوم السبت 15 يونيو 2024 إجازة يوم وقفة عرفات.

-إجازة يوم الأحد 16 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك.

-إجازة يوم الإثنين 17 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

-إجازة يوم الأحد 30 يونيو 2024 ثورة 30 يونيو.

-إجازة يوم الأحد 7 يوليو 2024 رأس السنة الهجرية.

-إجازة يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 عيد الثورة.

-إجازة يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 عيد المولد النبوي الشريف.

-إجازة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة.

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