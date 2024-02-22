عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر في مصر

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، أيام معدودة باتت تفصلنا عن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، ومن المنتظر أن تعلن دار الإفتاء المصرية هلال رمضان 2024 خلال الأيام القليلة الماضية.

موعد شهر رمضان 2024

وارتفع البحث مؤخرًا حول عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، إذ كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيًا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، وبهذا فيتبقى نحو 18 يومًا فقط على حلول شهر رمضان المُبارك.

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

كل عام وكل الأمة الإسلامية بصحة وسعادة بمناسبة قدوم شهر رمضان.

نسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك، ويرفع قدرك ويشرح صدرك، ويسهل خطاك لدروب الجنة، وأن يجعلك من عتقائه من النار، ومبروك عليك شهر رمضان.

سألت الواحد المعبود مليك الدهر وأيامه يبلغ صاحبي الغالي صيام الشهر وقيامه.

طهر الله قلبك، وأزاح الله همك، وغفر الله ذنبك، وكثر الله أحبابك، وبارك الله عملك، وفرج الله قربك، وأصلح الله أهلك، وسدد الله رأيك، وبارك الله في يومك وغدك، وكل عام وأنت بخير.

استطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان 2024

ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1445 للإعلان عن أول رمضان الكريم لعام 1445هجريا و2024 ميلاديا، فيما تختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى آخر فبعض الدول تعتمد على الرؤية الشرعية بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية الأمر الذي يسبب اختلاف بداية شهر رمضان في بعض الأحيان.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت في وقت سابق، عن منهجها في رؤية الهلال، قائلة إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

موعد عيد الفطر 2024

أعلن مركز الفلك الدولي، حساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال 1445، فمن المتوقع أن يبدأ شهر شوال؛ أول أيام عيد الفطر 2024، يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ.