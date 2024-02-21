الأربعاء 21 فبراير 2024
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الصحة

كيف تحافظين على ترطيب البشرة في شهر رمضان؟

ترطيب البشرة
ترطيب البشرة

في شهر رمضان، يمثل الصيام وتغيير نمط الحياة تحديًا للعناية بالبشرة والحفاظ على ترطيبها بشكل فعال، تتعرض البشرة خلال هذا الشهر لتحديات متعددة، مثل الجفاف الناتج عن الصيام وعدم تناول السوائل بشكل كاف، وكذلك التعرض المباشر للشمس خلال ساعات النهار. لذلك، يصبح من الضروري اتباع نهج متكامل للعناية بالبشرة للحفاظ على صحتها وترطيبها خلال هذا الشهر المبارك.

طريقة ترطيب البشرة في شهر رمضان

في هذا الموضوع يرصد موقع "الدستور" بعض الإرشادات والنصائح الفعالة التي يمكن اتباعها للحفاظ على ترطيب البشرة خلال شهر رمضان، من خلال تغييرات بسيطة في الروتين اليومي واختيار العناية المناسبة بالبشرة، كما سنركز أيضًا على العناية بالتغذية وشرب السوائل واستخدام المنتجات المناسبة لتحقيق بشرة صحية ومتألقة خلال هذا الشهر المميز.

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للحفاظ على ترطيب البشرة خلال شهر رمضان، يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة التالية

- شرب الكثير من الماء

 تناول كميات كافية من الماء خلال فترة الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم والبشرة.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

حاول الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، خاصة في الأوقات الحارة، واستخدم واقي الشمس إذا كان ذلك ضروريًا.

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- استخدام مرطبات البشرة

استخدم مرطبات البشرة المناسبة لنوع بشرتك بانتظام، ويمكن تطبيقها قبل النوم وبعد الاستحمام.

- تناول الأطعمة المرطبة

تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات الطازجة، والتي تساهم في ترطيب البشرة من الداخل.

- تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين

 قلل من تناول المشروبات التي قد تسبب الجفاف مثل القهوة والشاي.

- الاستحمام بالماء الفاتر

احرص على الاستحمام بالماء الفاتر بدلًا من الماء الساخن، حيث يمكن أن يساهم الماء الساخن في جفاف البشرة.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على ترطيب بشرتك خلال شهر رمضان والتمتع ببشرة صحية ومشرقة

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