الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

يُحسن البشرة والشعر.. فوائد كثيرة للصيام المتقطع

الصيام المتقطع
الصيام المتقطع

لا يعلم معظمنا مدى الفوائد الصحية من اتباع نظام الصيام المتقطع، ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن فوائده.
 

أكدت الأبحاث والدراسات، كما جاء في موقع "هيلث"، أن الصيام المتقطع يساعد في فقدان الوزن بالجسم بنسبة 9.9%، لأنه يساعد في رفع معدلات الحرق بشكل كبير وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على فقدان الوزن والتخلص من الوزن الزائد بسهولة على عكس اتباع بعض الأنظمة الأخرى، وذلك عن طريق إطالة المدة بعد حرق جسمك للسعرات الحرارية المستهلكة خلال وجبتك الأخيرة واستنفادها، ليشرع بعد ذلك في حرق الدهون، وبهذه الطريقة قد يقلل فرص اكتساب الوزن.

وكما جاء في الموقع، فإن الصيام المتقطع يساعد في خفض مقاومة الأنسولين، عن طريق تقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة بشكل عام، كما يساعد في تحسين صحة القلب، من خلال  إنقاص الوزن وفقدان الدهون وخفض مستويات الكوليسترول وبالتالي تعزيز صحة القلب.
 

كما يعتبر الصيام المتقطع من أفضل الأنظمة التي تلعب دورًا هامًا في تقوية الذاكرة، حيث أظهرت بعض الأبحاث أنه قد يعزز الوظيفة المعرفية، كما أن الصيام المتقطع يساعد في تحسين الحالة المزاجية بشكل كبير، لأنه يقلل من الشعور بالاكتئاب الناتج عن تناول الطعام بكميات كبيرة.

 

ويساعد اتباع نظام الصيام المتقطع في تعزيز صحة الجلد والشعر، بصورة كبيرة، ويعمل بشكل كبير في تحفيز الكولاجين في الجسم، وبالتالي يساعد في تحسين صحة البشرة.

كما يساهم في تقليل ظهور حب الشباب، لأنه يساعد في خفض مستويات السكر في الدم ويقلل من إفراز مادة دهنية تدعى الزهر التي بدورها تغلق المسام وتشكل حَب الشباب.

اتباع نظام الصيام المتقطع الصيام المتقطع لفقدان الوزن الصيام الصيام المتقطع لفقدان الوزن

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