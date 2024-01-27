كيف يساعد الكولاجين على تحسين صحة البشرة والجلد؟

يعتبر الكولاجين، البروتين الأكثر وفرة في الجسم، يتناقص بشكل طبيعي مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى التجاعيد وترهل الجلد، حيث إن فهم دور الكولاجين في صحة الجلد وتعزيز تخليقه يمكن أن يساعد في الحفاظ على مظهر الشباب.

ويعد استهلاك الأطعمة الغنية بالكولاجين وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة والحصول على قسط كافٍ من النوم من الطرق لتعزيز إنتاج الكولاجين وتقليل علامات الشيخوخة الظاهرة.

يشكل الكولاجين، وهو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، الإطار الهيكلي الأساسي الذي يربط أنسجتك معًا، ويحافظ على امتلاء الجلد، ويحافظ على أظافرك قوية. ومع ذلك، مع تقدمنا ​​في العمر، ينخفض ​​إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى تغيرات مرئية مثل التجاعيد وترهل الجلد.

على الرغم من دوره الحيوي في صحة الجلد والأظافر، إلا أن الكولاجين غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد.

ما هو الكولاجين

الكولاجين عبارة عن سلاسل متشابكة من أحماض أمينية معينة مثل الجليسين والبرولين والهيدروكسي برولين. يشكل الترتيب المعقد لهذه الأحماض الأمينية بنية حلزونية ثلاثية تحافظ على صحة الجلد. مثل الندى المرطب، فهو يملأ خلايا الجلد، وينعم القماش ويقلل ظهور التجاعيد. تشكل خيوطها شبكة داعمة، مما يمنح البشرة مرونتها، ويقلل من علامات الشيخوخة المرئية. بالإضافة إلى ذلك، يحمي الكولاجين من العوامل البيئية الضارة، ويحافظ على بشرتك ويبقيها مشرقة.

دور الكولاجين

علاوة على ذلك، يلعب الكولاجين دورًا حاسمًا في الشعر والأظافر. إنه يقوي بنية الكيراتين، ويمنع التشققات والشقوق، ويعزز النمو الصحي.

بدءًا من سن 24 عامًا فصاعدًا، تشهد أجسامنا انخفاضًا تدريجيًا بنسبة 1% في مستويات الكولاجين. إذًا، كيف سنغذي هذا الإكسير الحيوي، خطة نظام غذائي غني بمواد بناء الكولاجين مثل الزنك وفيتامين C والنحاس والكبريت، والتي يمكن أن توفر المواد الخام لبناء الكولاجين. مرق العظام غني أيضًا بالكولاجين، بالإضافة إلى أنه يساعد في الإنتاج الطبيعي للكولاجين.