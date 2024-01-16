هل النوم يسبب التجاعيد والشيخوخة في البشرة؟

التجاعيد من أكثر المشكلات التى تواجه الكثير من السيدات عند الوصول لسن الأربعين، ولا تعلم معظم السيدات كيفية التعامل مع تلك الأزمة، ونقدرم فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن التجاعيد وعلاقتها بالنوم وكيف تتعاملى مع الأمر لتجنب مشكلة التجاعيد فى الكبر.

فيتسبب النوم على الوجه فى تعرض الوجه للإصابة بالشيخوخة المبكرة، لذا يجب الحرص على القيام بعدة أمور أثناء النوم وذلك من أجل الحماية من التعرض للإصابة بالتجاعيد والتى يأتى على رأسها:

النوم على ظهرك

النوم على بطنك أو أحد جانبيك يعني ضغطًا مستمرًا على وجهك، مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى ظهور خطوط نوم غير مرغوب فيها، فى وجهك ومن ثم تجعل بالإصابة بالشيخوخة، وظهرو تجاعيد فى الوجه، يمكنك علاج ذلك عن طريق النوم على ظهرك، وبهذه الطريقة لن تمارس أي ضغط على وجهك.

استخدم وسادة خاصة

تساعد استخدام الوسادة الخاصة على تقليل التجاعيد، ودعم البشرة النظيفة، والمساعدة في ترطيب خلايا الجلد، مما يساعد على منع تكوين الخطوط الدقيقة، ويجب استبدال الوسادة القطن إلى الحرير أو الستان للحفاظ على حيوية البشرة ونشاطها.

استخدام الريتينول

قد يكون الريتينول أحد أقوى الأدوات في تساعد في مكافحة الشيخوخة، فهو مشتق فيتامين أ فيساعد البشرة على تحفيز الكولاجين الذي يمنع ظهور الخطوط الدقيقة، ويجعل الريتينول بشرتك أكثر حساسية لأضرار أشعة الشمس، لذا فإن الليل هو الوقت المثالي لاستخدامه إذا كنت ترغب في إضافته إلى روتين العناية بالبشرة.

شرب الماء

يساعد شرب الماء بكميات كبيرة على الوقاية من التعرض للإصابة بالشيخوخة المبكرة، وظهور التجاعيد على البشرة لذا يجب الحرص على تناول كميات وفيرة من الماء بشكل مستمر.