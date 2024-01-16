الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

هل النوم يسبب التجاعيد والشيخوخة في البشرة؟

تجاعيد البشرة
تجاعيد البشرة

 التجاعيد من أكثر المشكلات التى تواجه الكثير من السيدات عند الوصول لسن الأربعين، ولا تعلم معظم السيدات كيفية التعامل مع تلك الأزمة، ونقدرم فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن التجاعيد وعلاقتها بالنوم وكيف تتعاملى مع الأمر لتجنب مشكلة التجاعيد فى الكبر.

فيتسبب النوم على الوجه فى تعرض الوجه للإصابة بالشيخوخة المبكرة، لذا يجب الحرص على القيام بعدة أمور أثناء النوم وذلك من أجل الحماية من التعرض للإصابة بالتجاعيد والتى يأتى على رأسها:

 

النوم على ظهرك

النوم على بطنك أو أحد جانبيك يعني ضغطًا مستمرًا على وجهك، مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى ظهور خطوط نوم غير مرغوب فيها، فى وجهك ومن ثم تجعل بالإصابة بالشيخوخة، وظهرو تجاعيد فى الوجه، يمكنك علاج ذلك عن طريق النوم على ظهرك، وبهذه الطريقة لن تمارس أي ضغط على وجهك.

 استخدم وسادة خاصة

 تساعد استخدام الوسادة الخاصة على تقليل التجاعيد، ودعم البشرة النظيفة، والمساعدة في ترطيب خلايا الجلد، مما يساعد على منع تكوين الخطوط الدقيقة، ويجب استبدال الوسادة  القطن إلى الحرير أو الستان للحفاظ على حيوية البشرة ونشاطها.

استخدام الريتينول

قد يكون الريتينول أحد أقوى الأدوات في تساعد في مكافحة الشيخوخة، فهو  مشتق فيتامين أ  فيساعد البشرة على تحفيز الكولاجين الذي يمنع ظهور الخطوط الدقيقة، ويجعل الريتينول بشرتك أكثر حساسية لأضرار أشعة الشمس، لذا فإن الليل هو الوقت المثالي لاستخدامه إذا كنت ترغب في إضافته إلى روتين العناية بالبشرة.

شرب الماء

يساعد شرب الماء بكميات كبيرة على الوقاية من التعرض للإصابة بالشيخوخة المبكرة، وظهور التجاعيد على البشرة لذا يجب الحرص على تناول كميات وفيرة من الماء بشكل مستمر.

هل النوم يسبب التجاعيد والشيخوخة في البشرة التجاعيد والشيخوخة في البشرة التجاعيد النوم لإصابة بالشيخوخة

مواد متعلقة

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

الأكثر قراءة

عاجل.. 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

عاجل.. جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

برلمانى لوزير التموين: اعتذارك عن رفع الأسعار "مرفوض"

تفاصيل اعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي أسيوط والإسكندرية لتكرير البترول

لصان يسرقان سيارة لبيعها خردة فيعثران على 2.7 مليون جنيه بداخلها

"المقاومة الوطنية": استهدفنا أحد زوارق الاحتلال بصاروخ موجه غرب مدينة غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين