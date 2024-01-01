نصائح للعناية بالبشرة وحمايتها من التجاعيد
تسعى الفتيات للاهتمام ببشرتهن طوال الوقت حتى يتجنبوا الشيخوخة المبكرة والتجاعيد الخاصة بالبشرة لذا يتم استخدام كافة الكريمات والمرطبات الخاصة بها لكي يحافظن عليها طوال فترة العام وفي الشتاء له طابع خاص من الاهتمام بالترطيب العميق للبشرة.
ووفقا لموقع “hindustantimes ” ينصح الدكتور إيبشيتا جوهري طبيب الأمراض الجلدية بما يلي:
- استخدام واقي الشمس واسع النطاق كل يوم، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، مع عامل حماية من الشمس يبلغ 30 أو أعلى، إنه بمثابة حاجز غير محسوس ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، والتي يمكن أن تسبب التجاعيد وسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة.
- قد يبدو إهمال روتين العناية بالبشرة غير ضار، لكنه قد يخل بالتوازن الطبيعي لبشرتك ويمنعها من الازدهار، لذا حاولي أن تغسلي وجهك مرتين في اليوم.
- استخدمي مرطبًا مناسبًا يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) في الصباح ومرطبًا أو علاجًا أثقل في الليل.
- إن الالتزام بنظامك الغذائي سيمنح بشرتك توهجًا صحيًا، حتى في الأيام المزدحمة.
- استمع إلى بشرتك؛ وانتبه إلى كيفية تفاعل بشرتك مع المواد والبيئات المختلفة، جرب أشياء جديدة دون خوف، ولكن عليك دائمًا توخي الحذر واستشارة طبيب الأمراض الجلدية إذا كانت لديك أي مخاوف.
- يساعد التقشير مرة أو مرتين في الأسبوع على الكشف عن بشرة أكثر نعومة وإشراقًا خلف خلايا الجلد الميتة.. لكن لا تنس استخدام المرطب بعدها، حيث يمكن أن يؤدي الفرك بقوة شديدة إلى تفاقم حالة بشرتك، مما يجعلها حمراء ومتهيجة.
- اختاري المقشرات الكيميائية التي تزيل خلايا الجلد الميتة دون التسبب في التآكل، مثل أحماض ألفا هيدروكسي أو أحماض بيتا هيدروكسي، كبديل، فكر في استخدام مقشرات جسدية خفيفة مثل المناشف الناعمة أو إسفنجة الكونجاك.