نصائح للعناية بالبشرة وحمايتها من التجاعيد

تسعى الفتيات للاهتمام ببشرتهن طوال الوقت حتى يتجنبوا الشيخوخة المبكرة والتجاعيد الخاصة بالبشرة لذا يتم استخدام كافة الكريمات والمرطبات الخاصة بها لكي يحافظن عليها طوال فترة العام وفي الشتاء له طابع خاص من الاهتمام بالترطيب العميق للبشرة.

ووفقا لموقع “hindustantimes ” ينصح الدكتور إيبشيتا جوهري طبيب الأمراض الجلدية بما يلي: