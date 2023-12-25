الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أطعمة ومشروبات تساهم في تعزيز نضارة بشرتك

البشرة
البشرة

 البشرة من أكثر الجوانب التي يُولِي لها الأشخاص اهتمامًا، حيث تعكس صحة الجسم وجماله، إن العناية بالبشرة لا تقتصر فقط على المستحضرات الخارجية، بل يلعب الغذاء والشراب دورًا أساسيًا في صحة البشرة. هذا التقرير يستعرض "الدستور" مجموعة من الأكلات والمشروبات التي أنها في تحقيق نضارة البشرة وتعزيز صحتها.

 بعض الأمثلة على الأطعمة والمشروبات التي تعزز نضارة البشرة

السبانخ والخضراوات الورقية الداكنة: تحتوي على فيتامين C وفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل التلف الناتج عن الشمس وتحسين مرونة الجلد.

 الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة: تحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين مرونة البشرة.

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والفراولة: تحتوي على فيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويحافظ على مرونة البشرة.

المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور الكتان: تحتوي على فيتامين E والسيلينيوم الذي يحمي البشرة من الأضرار البيئية ويحسن من نوعيتها.

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة ومواد تساهم في تقليل التجاعيد وتحسين مظهر البشرة.

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المشروبات التي تساهم في تعزيز نضارة البشرة

الماء: يلعب دورًا هاما في ترطيب البشرة والحفاظ على إشراقتها. تناول كميات كافية من الماء يساعد في التخلص من السموم ويعزز مرونة الجلد.

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل التهيجات وتحسين مظهر البشرة.

العصائر الطبيعية والسوائل الطبيعية الغنية بفيتامين C: مثل عصير البرتقال والليمون، وهي تعمل على تعزيز إشراقة البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين.

اللبن والزبادي الطبيعي الغني بالبروبيوتيك: يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وبالتالي ينعكس ذلك إيجابيا على جمال البشرة.

المشروبات الخضراء الصحية: مثل عصائر الخضروات الطازجة أو السوائل التي تحتوي على مكونات طبيعية ومضادات أكسدة تعمل على تنقية البشرة وتحسين مظهرها

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