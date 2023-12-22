نصائح للحفاظ على ترطيب البشرة خلال فصل الشتاء

يعاني الكثير منا خلال فصل الشتاء، من جفاف البشرة، في حالة عدم الاهتمام بها وترطيبها بشكل مستمر، وتجاهل شرب المياه بسبب انخفاض درجات الحرارة، ويستعرض “الدستور” في السطور التالية طرق مختلفة للعناية بالبشرة وترطيبها خلال فصل الشتاء.

ترطيب البشرة

يجب الحفاظ على ترطيب البشرة طوال فصل الشتاء حتى لا يفقد الجلد ملسمه الطبيعي، يمكن إصلاح البشرة الجافة بسهولة عن طريق الترطيب المستمر باستخدام مرطب جيد، ويمكن استخدام زيت الخروع وزيت جوز الهند، والعسل والحليب.

شرب الماء

إن شرب الماء يعتبر من أهم وسائل الحفاظ على ترطيب البشرة خلال فصل الشتاء، ومن الضروري إعادة شرب كمية كبيرة من الماء حتى في أيام الشتاء الباردة، حتى تظل البشرة رطبة وصحية وتتألقين بشكل دائم.

النظام الغذائي

يعتبر انتهاج نظام غذائي سليم من أهم وسائل الحفاظ على البشرة وترطيبها خلال فصل الشتاء، وخاصة الجزر والسبانخ واللوز والشاي الأخضر والشمندر، التي تقلل من فرص جفاف البشرة، وتجنب تناول السكريات، والأطعمة المصنعة، والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، والمعادن، والأحماض الدهنية لتغذية بشرتك، والمحافظة على صحة البشرة والجسم.

الأمراض الجلدية

هناك بعض الأمراض التي يتعرض أصحابها لجفاف في الجلد بنسبة أكبر خلال الشتاء، مثل الصدفية، والتهاب الجلد التأتبي، وغيرها من الأمراض الجلدية، فلا يمكن ترطيب البشرة وحمايتها خلال الشتاء دون معالجة هذه الأمراض أولًا.

تقشير البشرة

يزيل الخلايا الجافة والميتة ويساعد على تجديد خلايا جديدة، هناك عدد من المقشرات التي يمكنك استخدامها على البشرة مثل السكر والقهوة والجوز ودقيق الشوفان، وكذلك فرك بشرتك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل، مما يحافظ على بشرتك نظيفة ومتوهجة.