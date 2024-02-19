الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

زيت يساعد فى علاج البشرة والشعر ويقضي على البقع الداكنة

زيت يساعد فى علاج
زيت يساعد فى علاج البشرة والشعر

تبحث الكثير من الفتيات عن زيوت تساعدهم فى علاج مشاكل البشرة والشعر، وبسبب غلاء أسعارتلك المنتجات تبحث اغلب السيدات والفتيات، عن طرق طبيعية لعلاج مشكلات البشرة والشعر والتعامل مع تلك المشكلات بشكل آمن وسليم.

ونسلط الضوء على واحد من ابرز الزيوت المناسبة للبشرة والشعر، والتي تساعد بشكل كبير في علاج مشكلات البشرة والشعر بدون الحاجة إلى مستحضرات التجميل نهائيا، وهو زيت التفاح، وذلك بحسب ما ذكر في موقع بولد سكاي.

يعتبر زيت التفاح من أكثر المواد الطبيعية التي تستخدم كبديل طبيعي للمواد الجمالية ولا يعلم الكثير من الفتيات تلك الفوائد الطبيعية، ولكن عقب الإطلاع على السطور التالية حتما سيتغير الأمر كثيرا.

ووفقا لما ذكر في الموقع، فأن زيت التفاح يحتوى على مجموعة من الفوائد الطبيعية والتي تساعد في القضاء على مشكلة حبوب البشرة كونه يساعد في القضاء على مشكلة تراكم الزيوت على البشرة، من خلال العمل على تغذية البشرة، الى جانب ذلك له دور فعال في علاج مشكلة الحبوب التي قد تظهر على البشرة من خلال القضاء على الزيوت الضارة التي تتسبب فى زيادة افراز الدهون الضارة فى البشرة وبالتالى زيادة فرص ظهور الحبوب.
 واستخدام زيت التفاح يساعد في القضاء على مشكلة اختلاف لون البشرة، خاصة لمن يعاني من طهور بقع داكنة فى البشرة،  بالإضافة إلي ذلك فأنه يساعد في الوقاية من مخاطر التعرض للإصابة بالشيوخة، كما يساهم في القضاء على مشكلة تساقط الشعر، والقشرة، كما يساعد استخدام زيت التفاح على فروة الشعر في حل مشكلة عدم نمو الشعر الناتجة عن ضعف بصيلات الشعر.

علاج مشكلات البشرة والشعر مشكلات البشرة والشعر البشرة والشعر علاج مشكلات البشرة والشعر ويقضي على البقع الداكنة زيت يساعد فى علاج مشكلات البشرة علاج مشكلات البشرة مشكلات البشرة

مواد متعلقة

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

مدينة الدماء.. 100 يوم من التوحش تحت وطأة الاحتلال في غزة (ملف خاص)

الأكثر قراءة

وثائق العبور العظيم.. «الخطة سلامة».. أخطر عمليات الخداع السياسى فى حرب أكتوبر

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

ليبيا ترغب فى بحث فرص الاستعانة بشركات مصرية لحفر آبار البترول والغاز

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟