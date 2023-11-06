الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

استخدمات جمالية مدهشة للصبار أهمها "الشعر والبشرة"

الصبار
الصبار

يعتبر الصبار واحد من أكثر المنتجات الهامة لصحة الجسم، بما يحتويه من فيتامينات ومعادن هامة وكذلك مواد مضادة للأكسدة، فيعتبر بمثابة مركبات طبيعية للتصدى للكثير من المشكلات التي تتعلق بالبشرة والشعر وكذلك الجسم.

كيف يساعد الصبار في علاج مشكلات الشعر؟ 

فكما ذكر موقع "بولد سكاى" المعنى بأخبار الصحة والجمال، فيمكن الإعتماد على الصبار في القضاء على مجموعة عدة من المشكلات التي تتعلق بقشرة الشعر وذلك من خلال خلط الصبار مع قليل من الخل وفرك فروة الشعر بهذا الخليط والإستمرار على هذه الوصفة لمدة ١٠أيام مع مراعاة إستخدام الماء الفاتر عند غسل الشعر.

ووفقا لما جاء في الموقع، فيمكن استخدام الصبار كملطف طبيعي للبشرة، من خلال إضافة ماء الورد إليه ودهن البشرة به وتركه لمدة ٥ دقائقوإزالته بواسطة الماء الفاتر، كما يساعد استخدام الصبار في الحماية من مخاطر التعرض للإصابة بالشيخوخة المبكرة.

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أبرز استخدامات الصبار 

الصبار استخدامات عديدة منها “البشرة والتخلص من خشونة الجسم" 
 

وبحسب ما جاء في الموقع، فأن استخدام الصبار يساعد في التخلص من أزمة البثور السوداء الموجودة حول محيط الأنف، وذلك من خلال وضعه على منطقة الأنف لمدة ١٠ دقائق، كما يساعد دهن الجسم بمستخلص الصبار في القضاء على أزمة خشونة الجسم وتغير اللون فى بعض المناطق.


 

كما يمكن الاعتماد على الصبار في علاج مشكلة ترهلات البشرة من خلال وضعه على قليل من الحليب ثم وضعه على البشرة لمدة ما بين ١٥دقيقة الى ٣٠ دقيقة فسيساعد ذلك في القضاء على مشكلة ترهلات البشرة ويساهم بشكل كبير في التخلص من مشكلة الترهلات التيتعاني منها عدد كبير من الفتيات خاصة خلال فترة تغيرات الفصول.


 

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