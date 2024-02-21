الأربعاء 21 فبراير 2024
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ننشر إمساكية شهر رمضان 2024 PDF وعدد ساعات الصيام

ساعات الصيام
ساعات الصيام

يعتبر التساؤل على التفاصيل الخاصة بـ امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام، من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين، وذلك بمعرفة تفاصيل الامساكية الخاصة بشهر رمضان الكريم وذلك قبل حلول الشهر.

موعد شهر رمضان 2024

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن شهر رمضان الكريم وما هي امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام.

وفق الحسابات الفلكية وتحديد موعد آذان المغرب في رمضان، وموعد أذان الفجر في رمضان فإن عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان ستكون  13 ساعة و18 دقيقة، أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

ما هو فضل شهر رمضان؟

وإن من فضل الصيام والقيام في شهر رمضان أته يغفر ماتقدم من الذنوب، حيث قال النبي، صلّى الله عليه وسلّم: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

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موعد شهر رمضان 2024

وبحسب ما أعلنته دار الافتاء، يوافق شهر رمضان 2024 يوم 11 من شهر مارس، على أن يكون 9 أبريل اليوم الأخير منه ومن المتوقع أن يكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل، وفقًا للحسابات الفلكية، ومع ذلك، فإن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة لتحديد بداية كل شهر من الشهور الهجرية.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

وبحسب التوقعات الفلكية فانه من المتوقع ان تصل عدد ساعات، 13 ساعة و18 دقيقة، أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان 2024 PDF

إمساكية شهر رمضان 2024 PDF
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