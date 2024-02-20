الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر وعدد ساعات الصيام

موعد بداية شهر رمضان
موعد بداية شهر رمضان

حددت البحوث الفلكية موعد أول يوم رمضان 2024 مصر، ولكن يبدأ الصيام بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان والتي تتم في اليوم الـ 29 من شهر شعبان، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أول يوم رمضان 2024 مصر.

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان  بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان. 

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

متى عيد الفطر 2024 وعدد الأيام المتبقية على شهر رمضان

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

وفق الحسابات الفلكية فيبلغ عدد ساعات صيام شهر رمضان هذا العام 13 ساعة و18 دقيقة حيث يكون موعد أذان المغرب اول يوم رمضان الساعة 6 مساءً، ويكون موعد أذان الفجر 4:43 صباحًا. 

كيف توفري في ميزانية شهر رمضان 2024 وتقللى من تكلفة الشهر؟

أفكار إفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل وصفة الكبسة باللحمة

امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

فضل شهر رمضان

من جانبهم، أكد العلماء المسلمون أن شهر رمضان له الكثير من الفضائل الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها للأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه.

قد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183]، فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى هي: طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه عن إخلاص لله عز وجل، ومحبة ورغبة ورهبة، وبذلك يتقى العبد عذاب الله وغضبه، فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى، وقربى إلى المولى عز وجل، ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون الدين والدنيا.

txt

أفكار إفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل وصفة الكبسة باللحمة

txt

امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

رمضان موعد أول يوم رمضان هلال شهر رمضان موعد اذان المغرب أول يوم رمضان اول يوم رمضان دار الافتاء موعد اول يوم رمضان 2024 أول يوم رمضان 2024 في مصر

الأكثر قراءة

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

ننشر ملامح الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في موازنة 2024/25

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟