موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر وعدد ساعات الصيام

حددت البحوث الفلكية موعد أول يوم رمضان 2024 مصر، ولكن يبدأ الصيام بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان والتي تتم في اليوم الـ 29 من شهر شعبان، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أول يوم رمضان 2024 مصر.

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

وفق الحسابات الفلكية فيبلغ عدد ساعات صيام شهر رمضان هذا العام 13 ساعة و18 دقيقة حيث يكون موعد أذان المغرب اول يوم رمضان الساعة 6 مساءً، ويكون موعد أذان الفجر 4:43 صباحًا.

فضل شهر رمضان

من جانبهم، أكد العلماء المسلمون أن شهر رمضان له الكثير من الفضائل الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها للأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه.

قد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183]، فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى هي: طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه عن إخلاص لله عز وجل، ومحبة ورغبة ورهبة، وبذلك يتقى العبد عذاب الله وغضبه، فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى، وقربى إلى المولى عز وجل، ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون الدين والدنيا.