الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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كيف توفري في ميزانية شهر رمضان 2024 وتقللى من تكلفة الشهر؟

شهر رمضان
شهر رمضان

يعتبر تنسيق ميزانية المنزل خلال شهر رمضان 2024 من أكثر الأمور التى تشغل بال الكثير من السيدات وربات المنزلن خاصة مع ارتفع اسعار منتجات رمضان 2024 مما يتطلب محاولة التوفير في الميزانية للتمكن من قضاء شهر رمضان وشراء كافة المنتجات التى تخص الإفطار.

ميزانية شهر رمضان 2024

ونوضح فى السطور التالية كيفية تنسيق ميزانية الشهر لكي تتمكن كل سيدرة وربة منزل من توفير الاموال وتنسيقها بشكل مناسب للتتمكن من قضاء شهر رمضان 2024 وتحضير الوجبات لشهر كامل بدون الحاجة لزيادة الميزانية الخاصة بالمنزل عن الحد المعتاد خلال الشهر.

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تنسيق ميزانية شهر رمضان 2024

يجب الحرص على شراء المنتجات من الوقت الحالى قبل رمضان بفترة طويلة وذلك لضمان عدم غلاء أى منتجات قبل شهر رمضان، خاصة أن هناك استغلال من قبل التجار وجشع يجعلهم برفعوا سعر بعض المنتجات الأساسية التى يحتاجها المواطنين خلال شهر رمضان، لذا يجب الحرص على شراء الفول وتدميسه فى المنزل لتجنب شراء الفول يوميا وهو ما يزيد من المزانية، إلي جانب ذلك شراء المنتجات من معارض أهلا رمضان لان أسعارها منخفضة عن الأسعار العادية فى السوق.

كما يجب الحرص على شراء الحليب فى المنزل والقيام بصنع الزبادى داخل المنزل لانه حتما سيقلل من ميزانية شراء الزبادى يوميا من اجل السحور، أما عن المشروبات فيمكن شراء العرقسوس وعمله فى المنزل لانه سيقلل من تكلفة الشراء، كما يمكن شراء مسحوق التمر الهندى وعمله فى المنزل لانه سيقلل التكلفة.

أما عن إفطار شهر رمضان 2024 فيمكن تقسيم الشهر لحم ودجاج وأسماك ووجبات أخرى خفيفة، فيمكن شراء تلك المنتجات قبل الشهر بفترة طويلة حتى لا يرتفع أسعارهم، كما يمكن عمل اكلات مختلفة بعيدا عن اللحوم بشكل عام، مثل الشكشوكة، والمكرونة مع البيض، أو يمكن عمل المسقعة بالبشاميل، فيوجد عدد من الأاكلات التى يمكن الاعتماد عليها بدلا من اللحوم يوميا خلال شهر رمضان وذلك لتوفير الميزانية.

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