مشروبات يمكن تناولها خلال فترة الصيام المتقطع

‏تبحث كثير من السيدات عن طريقة لفقدان الوزن قبل شهر رمضان، وذلك من أجل الاستعداد الكامل لشهر رمضان بدلا من اكتساب مزيد من الوزن فالكثير من السيدات تخشى خلال فترة رمضان اكتساب الوزن بدل من فقدان وهو ما يجعلهم يبحثون طوال الوقت عن طريق ما تساعدهم في فقدان الوزن بدلا من اكتساب.

‏ويعتبر الصيام متقطع من أفضل الطرق التي تساعد في فقدان الوزن قبل شهر رمضان ، وذلك لأنه يساعد بشكل كبير في تهيئة الجسم لصيام إلى جانب ذلك له دور فعال في المساهمة في فقدان الوزن فصيام المقطعة الأفضل للأنظمة التي تساعد في فقدان الوزن خاصة لمن يعاني من مشكلة مقاومة الأنسولين ونوضح في السطور التالية تفاصيل كاملة عن المشروبان التي يمكن تناولها خلال الصيام المتقطع.

فيمكننا نتجنب شرب أي مشروب به سعرات حرارية في فترة الصيام، وذلك لان أي مشروب يحتوي على كربوهيدرات، دهون او بروتين هيخرج الجسم من حالة الصيام لأن تلك المكونات تحتوي على سعرات حرارية، والسعرات تقوم بتحفز الإنسولين وبالتالي جسدك يشعر بعدم الصيام، وهو ما يتسبب فى انهاء فترة الصيام المتقطع.



ما يمكن تناولها خلال فترة الصيام المتقطع؟

الماء: بطبيعته خاليا تماما من أي سعرات حرارية ومهمة جدا للحفاظ على ترطيب الجسم وقت الصيام عشان تمده بالطاقة وتحافظ على الصحة الهضمية.

ماش بليمون: في حال عدم قدرتنا على تناول الماء بكميات كبيرة، يككننا اضافة طعم الليمون فلا يؤثر بشكل سلبي على الصيام المتقطع لانها خالية من أي سعرات.

القهوة والشاي السادة من غير ولا سكر ولا لبن، أي مشروبات أعشاب زي الزنجبيل والينسون، شاي الماتشا والشاي الأخضر، والأفضل لصحتك تناول تلك المشروبات دي خالية من الكافيين.



ما أبرز المشروبات الممنوعة خلال الصيام المتقطع؟

أي مشروبات كحولية، أي نوع من انواع الصودا، والمشروبات الغازية سواء العادية او الدايت.

العصاير الطبيعية لانها بتحتوي ألياف، وبالتالي بتحتوي على سكر

اللبن وده لإن ربع كوب من اللبن هتكسر الصيام لان فيها سعرات حرارية بسبب السكر، والكربوهيدرات الطبيعية الموجودة في الألبان.