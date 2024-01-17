الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف تحافظ على هرمون الشباب فى جسمك؟

هرمون الشباب فى جسمك
هرمون الشباب فى جسمك

 الحفاظ على الشباب من أكثر الأمور التي يرغب الكثير منا فى القيام به، ولا يعلم معظمنا كيفية الحفاظ على الشباب والتمتع بصحة جيدة خالية من الأمراض الصحية المرتبطة.

فبحسب ما جاء فى موقع "هيلث"، فإن هرمون الشباب والطاقة وهو هرمون النمو "سوماتوتروبين" أو هرمون النمو البشري وهو مسئول عن تجديد خلايا الجسم، ويُحافظ على نمو الأنسجة والأعضاء في جميع المراحل العمرية، ويجب الحفاظ عليه من خلال مجموعة من النصائح التي تساعد فى تجديد الشباب والتي يتمثل أهمها فى:
 

ممارسة الرياضة بشكل منتظم

تساعد ممارسة الرياضة على تحفيز هرمون النمو طبيعيًا،  وهرمون الأنسولين، كما يساعد الرياضة فى التخفيف من دهون الجسم، وهو ما سيساعد بشكل إيجابي على إفراز هرمون النمو في الجسم بشكل طبيعي، فبحسب ما ذكر العلماء فإن هناك علاقة بين ارتفاع نسبة الدهون في الجسم وانخفاض مستوى هرمون النمو، كالدراسة المنشورة عام 2020 في مجلة الطب الحيوي والعلاج  الدوائي، لذا يجب الحرص على عدم تراكم الدهون فى الجسم للحفاظ على هرمون النمو والشباب.

ووفقا لما جاء فى الموقع، فأن الصيام المتقطع مهم جدا لصحة الجسم لأنه بيقلل من الدهون غير الصحية، فهرمون النمو حسّاس لتأثير الإنسولين، فقد يُساعد عدم تناول الطعام لفترات إلى إعادة مستوى الإنسولين لوضعه، وبالتالى تحفيز هرمون النمو، لذا يجب الحرص على القيام بالصيام المتقطع بشكل كبير، فوفقًا لدراسة اتنشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، الصيام لمدة ١٦ ساعة يزيد من هرمون النمو بمعدل 1300 في المائة لدى النساء، وحوالي 2000 في المائة لدى  الرجال.

كما يساعد النوم المنتظم بيساعد على تحفيز هرمون النمو في الجسم،  وذلك وفقا لدراسة نشرت عام 2015 في مجلة في علم الأعصاب السلوكي، كما يعمل الأكل الصحي مثل  الخضروات بكل أنواعها والفاكهة، في إبقاء مستويات الإنسولين والدهون في الجسم تحت السيطرة، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج هرمون النمو.

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