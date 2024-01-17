الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

وصفات طبيعية للقضاء على "الهالات السوداء"

جريدة الدستور

تبحث كثير من الفتيات عن طرق طبيعية للتخلص من مشكلة الهالات السوداء التي يعاني منها الكثير من الفتيات، خاصة مع ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل مما يدفع الكثير من الفتيات للبحث عن طرق طبيعية تمنحهم تأثير فعال للهالات السوداء.
 

ونستعرض فى السطور التالية، مجموعة من النصائح الخاصة بكيفية التخلص من مشكلة الهالات السوداء والتعامل مع تلك الأزمة بشكل نهائي وذلك من خلال طرق طبيعية تساعد بشكل كبير في القضاء على تلك المشكلة، ومن أول الحلول الحرص على النوم لمدة ثمان ساعات يوميًا وذلك للتخلص من مشكلة  الهالات السوداء حول محيط العين.

ومن ضمن النصائح التي تساعد في التعامل مع مشكلة الهالات السوداء حول محيط العين، مع الحرص على وضع كمادات الشاي بشكل مستمر يوميًا وسوف تساعد  كمادات الشاي في القضاء على مشكلة الحالات السوداء حول محيط منطقة العين لأنها تساعد على ترطيب المنطقة وتقليل الانتفاخات.

‏كما يجب الحرص على استخدام بعض المشروبات التي تساعد في تقليل الهالات السوداء حول محيط منطقة العين مثل البرتقال بالجزر، والذي يساعد بشكل كبير في حل مشكلة الانتفاخات حول العين، لأنه غني بفيتامين "أ" الذي يساعد بشكل كبير في التعامل مع تلك الأزمة.

كما يساعد تناول بعض الخضروات مثل البروكلى والسبانخ والكزبرة والبقدونس فى القضاء على مشكلة الهالات السوداء، لذا يجب الحرص على تناول تلك الخضروات بشكل أساسي لأنه يساعد بشكل كبير فى التعامل مع مشكلة الهالات السوداء عن طريق منح الجسم الفيتامينات والمعادن اللازمة للقضاء على مشكلة الهالات السوداء.

كما يساعد استخدام مكعبات الثلج فى حل مشكلة الهالات السوداء بشكل كبير نظرًا لأنه يقلل من إجهاد العينين، وبالتالى التعامل مع مشكلة الهالات السوداء، كما يمكن استخدام كمادات الشاي التي تقلل من انتفاخات العين وكذلك مشكلة الهالات السوداء بنسبة كبيرة.

كيف تتعاملى مع مشكلة الهالات السوداء مشكلة الهالات السوداء الهالات السوداء تتعاملى مع مشكلة الهالات السوداء فى المنزل بدون كريمات

مواد متعلقة

وزير الدفاع: مصر ترفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين

وزارة الصحة: انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي في غزة

وزير خارجية اليونان يشيد بدور مصر المهم فى إرسال المساعدات لغزة

اجتماع الرئيس السيسى مع الرئيس التنفيذى للخطوط الملاحية الفرنسية يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

فوائد كحل الإثمد للشعر.. اعرفها

أقل من 24 ساعة.. اعرف جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الاول 2023 -2024 لصفوف النقل

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 ورابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية

الأكثر قراءة

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ضبط مديرة شركة سياحة شهيرة فى الدقى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

"الفئران" تهدد "الذهب الأصفر" في كفر الشيخ.. وتحرك عاجل لمواجهة الخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟