اجتماع الرئيس السيسى مع الرئيس التنفيذى للخطوط الملاحية الفرنسية يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، مع الرئيس التنفيذي للخطوط الملاحية الفرنسية، كما تناولت الصحف باهتمام عددًا من أخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان «مصر مركزًا تجاريًا عالميًا»، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثنى على العلاقات "المصرية- الفرنسية" المتميزة على مختلف الأصعدة، والتعاون القائم بين مصر وشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية «CMA CGM»، والدور الذي تقوم به في تطوير بعض المواني المصرية، وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع «رودولف سعادة»، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية «CMA CGM، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، و«باتريس برجامينى»، النائب الأول لرئيس الشركة الفرنسية.

فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، تصريحه بأن الرئيس التنفيذي للشركة أطلع الرئيس السيسي على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر، مشيدًا بمناخ التعاون السائد بين الجانبين، وأكد اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون، ليشمل مشروعات جديدة، في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر، في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجستية.

وفي الشأن الحكومي، وتحت عنوان "رئيس الوزراء: نجاح انتقال المؤسسات للعاصمة الإدارية.. إحدى ثمار الإصلاح الإداري"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كلف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسرعة اتخاذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للتخصيص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من تخصيص وتسليم الوحدات السكنية بالحي السكني R3 للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، وتحفيزًا لهم على الاستقرار وكفاءة العمل والأداء.

انتقال 50 ألف موظف إلى المقار الجديدة

وأضافت الصحيفة أن مدبولي أعرب- في بيان مجلس الوزراء أمس- عن سعادته وفخره بنجاح انتقال 50 ألف موظف إلى المقار الجديدة لمؤسسات الدولة بالحي الحكومي، دون أن يضار موظف، وهو المبدأ الذي أرسته الدولة المصرية منذ إقرارها خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير حزمة حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة، والتي تنوعت بين الاختيار بين بدل انتقال نقدي يصرف شهريًا أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة بجانب الدعم المقدم للموظف والمتمثل في تخفيض قيمة اشتراكه في نادي النادي بنسبة 50%.

وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لإسكان الموظفين، بواقع ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تسليم المرحلتين الثانية والثالثة في غضون الفترة القليلة المقبلة.

وأكد مدبولي أن نجاح انتقال المؤسسات بموظفيها هو إحدى ثمار الإصلاح الإداري الذي نفذته الدولة المصرية بدءًا من عام 2014.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، التقى عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة ومناقشة أساليب تطوير الأداء والقدرات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء تضمن عرضًا تقديميًا لعدد من قادة القوات المسلحة تناول عددًا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، وكذا أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من القادة والضباط تقديرًا لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها.

وأضافت أن الفريق أول محمد زكي ألقى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كل المهام والمسئوليات المكلفين بها على أكمل وجه، مؤكدًا أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كل التخصصات، بما يمكنها من تنفيذ مهامها في الدفاع عن الوطن بجانب دورها الداعم لمسيرة تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة.

وتحت عنوان "وائل الدحدوح يصل مصر لتلقي العلاج"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مصر نجحت في نقل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من غزة إلى سيناء لتلقي العلاج.

وأضافت أن اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي، وجّه الشكر لمصر وأجهزتها على استجابتها المشكورة وتمكنها من نقل الزميل وائل الدحدوح لتلقي العلاج الذي يحتاجه.

وأكد خالد ميري، أمين عام الاتحاد، أن مصر كانت وستظل الداعم والسند لكل الأشقاء في فلسطين بجهدها الكبير للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني ومساعدة الأشقاء في غزة بتقديم كل أنواع المساعدات، وأيضًا استقبال أعداد كبيرة من المصابين، لعلاجهم في المستشفيات المصرية، وسيظل وقف العدوان الصهيوني على أهالينا في غزة قضية مصر الأولى لحين نجاح الجهود التي تقودها مصر لإنهاء هذا العدوان.

رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 44 مليار جنيه

وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شن هجومًا حادًا على وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بسبب ما وصفه النواب بغياب الرقابة وعدم القدرة على مراقبة الأسواق والتجار، وارتفاع الأسعار بشكل يومي، ونقص السكر وارتفاع سعره، وزيادة أسعار الزيت والأرز والدقيق، واتهم بعض الأعضاء الوزير بالفشل، وفساد منظومة التموين، فيما طالب البعض الآخر الوزير بتقديم استقالته.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الجلسة العامة أمس، التي خصصت لمناقشة 98 أداة رقابية تضمنت طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، أعمال تنقية بطاقات التموين، تصويب منظومة الدعم والخبز، إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، الرقابة على جودة رغيف الخبز، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين.

وأضافت أن الدكتور على المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقّب على كلمات الأعضاء قائلًا إن من بين المشكلات التي واجهت مصر في الفترة الأخيرة هي عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلًا عن أن أي دولة في العالم لا يمكنها أن تعمل في معزل عن العالم الخارجي، فالصراعات العالمية والتوترات في المنطقة أثرت على كل شيء، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع عالميًا وضرب الوزير أمثلة بأسعار القمح والأرز والزيت الآن وقبل اندلاع الأزمات العالمية، والزيادات الكبيرة التي طالت هذه السلع.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "البورصة تربح 44 مليار جنيه"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مؤشرات البورصة المصرية واصلت تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات أمس، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو البيع، وأوضحت الصحيفة أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 44 مليار جنيه.