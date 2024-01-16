فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى حريص على تقديم حزمة دعم سنوية للحماية الاجتماعية

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تحقيق احتياجات المواطنين رغم التحديات التي تعيشها الدولة المصرية مؤخرًا، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تحقق معدلات نمو متزايدة وتضخ مزيدا من الموارد في الحماية الاجتماعية.

وأوضحت الشوباشي، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسى حريص على رعاية كل فئات المجتمع، وعلقت: "نحمد الله على قيادتنا الحكيمة التي تعمل من أجل خير مصر".

وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم بصورة صادقة وإنسانية ومخلصة.

وقالت الشوباشي إن الرئيس السيسي حريص سنويًا على تقديم حزمة دعم جديدة للحماية الاجتماعية، وعلى المواطنين أن يتحملوا المسئولية في الإنجاب والتنظيم الأسري من أجل ضمان حياة كريمة لأبنائهم، وأن نكون حريصين على محاربة الفساد ومنع أي شخص من الخروج عن القانون.