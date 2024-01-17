الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدفاع: مصر ترفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين

الفريق أول محمـد
الفريق أول محمـد زكى

التقى الفريق أول  محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى سيجريد كاخ كبير منسقى الشئون الإنسانية وشئون إعادة إعمار غزة، والوفد المرافق لها الذى يزور مصر حاليًا.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة، وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع الذى يعانى من نقص شديد فى الاحتياجات الأساسية، نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

موقف مصر الراسخ

وأكد القائد العام للقوات المسلحة الموقف المصرى الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطينى، والحرص على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

فيما أشادت كبير منسقى الشئون الإنسانية وشئون إعادة إعمار غزة بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معربةً عن تطلعها إلى أن تسفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

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