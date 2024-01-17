وزارة الصحة: انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، انتشارمرض التهاب الكبد الوبائي من نوع A نتيجة الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح بقطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة حذرت أمس من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها المرضى المزمنين مشيرة إلى أن 350 الف مريض مزمن بلا دواء في قطاع غزة، وطالب وزارة الصحة المؤسسات الدولية بتوفير ادوية المرضى المزمنين بشكل عاجل.



حصيلة 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة

وكان الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة قال إنه خلال 100 يوم من العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة تعمد فيها الاحتلال مسح الاحياء السكنية بعوائلها وتدمير المنظومة الصحية وتدمير بنيتها التحتية.

وقال القدرة انه خلال 100 يوم من العدوان الاسرائيلي تعمد الاحتلال قتل 337 كادر صحي واعتقل 99 اخرين في ظروف قاسية كما تعمد الاحتلال الاسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية واخراج 30 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة وتدمير 121 سيارة اسعاف.

وأشار القدرة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم مؤكدا ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 23968 شهيد و60582 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأكد القدرة أن 70 % من ضحايا العدوان الاسرائيلي هم من الاطفال والنساء، مشيرًا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب اكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة كما اجبر تحت القصف والتدمير نحو 2 مليون فلسطيني على النزوح في ظروف قاسية وخطر المجاعة وانتشار الامراض والأوبئة.

وطالب القدرة المؤسسات الدولية باجراء تدخلات فاعلة ومركزة لمنع الكارثة الانسانية والصحية بين النازحين، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لم يفلح في توفير ممر انساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية وخروج الجرحى بعيدا عن قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب القدرة الاطراف الدولية بتوفير اليات جديدة تضمن ادخال وتدفق المساعدات الطبية والفرق الطبية والمستشفيات الميدانية ومغادرة الجرحى والمرضى للعلاج بالخارج.