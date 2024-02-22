اللحوم بـ250 جنيهًا.. طرح آلاف الأطنان من السلع فى معارض "أهلًا رمضان"

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي سيبدأ الأحد المقبل بأرض المعارض بمدينة نصر، وتطرح فيه الوزارة كميات كبيرة من السلع المدعمة والأساسية للمنزل المصري.

وأضاف كمال أن الدكتور علي المصيلحي أصدر قرارًا بضخ 8200 طن من اللحوم طازجة بسعر 250 جنيهًا، و2000 طن من المجمدة بسعر 170 جنيهًا، و2500 طن دواجن مجمدة بسعر 100 جنيه للدجاجة الواحدة، فضلًا عن 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني، و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

وأكد كمال افتتاح معارض "أهلًا رمضان" في عدد كبير من المحافظات بحد أدني ثلاثة معارض رئيسية بكل محافظة، متابعًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستدشن 30 معرضًا تابعة لشركاتها التابعة، بالإضافة إلى 146 شادرًا.

حسب الطلب.. تفاصيل “شنطة رمضان” 2024

ولفت إلى طرح "شنطة أهلًا رمضان" حسب الطلب، ومنها ما يتضمن 6 سلع وتصل إلى 10 سلع، على أن تتضمن كل السلع التي تحتاجها الأسرة، ومنها السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتي، بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100، 150، 200، 250، 300، 500 جنيه، لمن يريد شراءها.

كان أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا في كل معارض وشوادر "أهلًا رمضان" على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض "أهلًا رمضان".

وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر "أهلًا رمضان"، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كل محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.

من جهته، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه جرى إصدار تعليمات لكل الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في "أهلًا رمضان" بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.