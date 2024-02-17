غدًا.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بالطالبية

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع محافظة الجيزة، غدًا الأحد، معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة الطالبية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تحرص الوزارة على توفير السلع ومد المعارض بالمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين بجانب توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتكثف محافظة الجيزة جهودها للانتهاء من تجهيز معارض "أهلًا رمضان"، لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وتتم إقامة 10 معارض لـ"أهلًا رمضان" في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتغطية كل قطاعات المحافظة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنشاء عدد من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة.

وتستهدف محافظة الجيزة إقامة معارض لـ"أهلًا رمضان" في كل من (العمرانية، والمنيب، وإمبابة، والدقي، والبدرشين، وأبوالنمرس، ومنشأة القناطر، وأطفيح، والصف، والوراق)، حيث بدأت المحافظة، وبالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، فى تجهيز المعرض الرئيسي في أرض الشركة الشرقية للدخان على مساحة 1000 متر بجوار محور كمال عامر بالعمرانية، وقريبًا ستبدأ في تجهيز معرض إمبابة بشارع المطار على مساحة 500 متر، ومعرض البدرشين بشارع عمر بن العاص على مساحة 500 متر.