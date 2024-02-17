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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غدًا.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بالطالبية

معرض أهلًا رمضان
معرض أهلًا رمضان بالطالبية

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع محافظة الجيزة، غدًا الأحد، معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة الطالبية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تحرص الوزارة على توفير السلع ومد المعارض بالمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين بجانب توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتكثف محافظة الجيزة جهودها للانتهاء من تجهيز معارض "أهلًا رمضان"، لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

10مجمعات استهلاكية و5 معارض كبرى.. الإسكندرية تستعد لـ " أهلا رمضان"

وتتم إقامة 10 معارض لـ"أهلًا رمضان" في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتغطية كل قطاعات المحافظة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنشاء عدد من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة.

وتستهدف محافظة الجيزة إقامة معارض لـ"أهلًا رمضان" في كل من (العمرانية، والمنيب، وإمبابة، والدقي، والبدرشين، وأبوالنمرس، ومنشأة القناطر، وأطفيح، والصف، والوراق)، حيث بدأت المحافظة، وبالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، فى تجهيز المعرض الرئيسي في أرض الشركة الشرقية للدخان على مساحة 1000 متر بجوار محور كمال عامر بالعمرانية، وقريبًا ستبدأ في تجهيز معرض إمبابة بشارع المطار على مساحة 500 متر، ومعرض البدرشين بشارع عمر بن العاص على مساحة 500 متر.

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التموين: ضخ 140 طنًا من السلع الأساسية يوميًا فى معارض وشوادر أهلًا رمضان فى محافظة الاقصر

وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السلع والمنتجات الغذائية وزارة التموين ضخ السلع الأساسية معارض اهلا رمضان محافظة الجيزة

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