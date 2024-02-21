انطلاق فعاليات معارض "أهلا رمضان" بـ 10 فروع بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية



أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية فعاليات معارض "أهلا رمضان" بـ 10 فروع بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقالت المديرية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إن فروع المجمعات الاستهلاكية تقوم بتوفير السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق.



وأشار البيان إلى أن فروع المجمعات الاستهلاكية التي تقام بها المعارض تضم (مجمع وهدان بالمنشية، والأزاريطة، كمال الجويلى بمنطقة رشدى، جناكليس شارع ابو قير، السيوف شارع جمال عبد الناصر، أبو العباس بمنطقة بحرى، أبو طالب بمنطقة أبو قير، البيطاش العجمى، بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير ١، سيدى مسعود بالعامرية).

كما أوضح أن هذه الفروع تضم عروضا خاصة للسلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك متمثلة في اللحوم والدواجن والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والبلح والزبيب والدقيق والفول وقمر الدين وجوز الهند والشاى والجبن والصلصة والخل والملح.

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها في كافة معارض وشوادر اهلا رمضان على مستوي الجمهورية، إضافة إلي فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض اهلا رمضان.

و اكد الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرا إلي أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر اهلا رمضان بالإضافة إلي المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كافة محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.

من جانبه قال اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم اصدار تعليمات لكافة الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في اهلا رمضان بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.