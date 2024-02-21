الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خلال أيام.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بإمبابة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية

معرض أهلا رمضان
معرض "أهلا رمضان

بدأت محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، تجهيز معرض "أهلًا رمضان" في إمبابة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة، استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

يقام معرض "أهلًا رمضان" في إمبابة بشارع المطار، ومن المقرر أن يتيح طوال فترة عمله مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان، حيث يأتي المعرض بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع.

 

أسعار وأماكن معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل لـ30% على المنتجات

 

ويجرى طرح تلك السلع بتخفيضات تصل إلى 25 و30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، والتي جاءت كالتالي: كيلو السكر 27 جنيهًا، كيس مكرونة 15 جنيهًا، شيكارة أرز بلدي 150 جنيهًا، كيلو أرز بلدي 35 جنيهًا، كيلو أرز هندي 30 جنيهًا.

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تفاصيل أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان 2024

 

زيت خليط زنة 800 مل بسعر 65 جنيهًا، زيت خليط زنة 1 لتر 98 جنيهًا، أرز بلدي 35 جنيهًا، مكرونة 350 جرام بسعر 9.5 جنيه، مكرونة 1 كيلو 27 جنيهًا، شاي زنة 250 جرامًا بسعر 57 جنيهًا، دواجن مجمدة برازيلي أو محلي بسعر 100 جنيهًا للكيلو الواحد، كيلو لحوم بلدي طازجة بسعر 320 جنيهًا.


كيلو البلح يتراوح من 35 إلى 50 جنيهًا، علبة بلح زنة 700 جرام 50 و60 جنيهًا حسب النوع، علبة بلح زنة 2.4 كيلو جرام بسعر 150 جنيهًا، لوز حصي زنة 100 جرام بسعر 140 جنيهًا، بندق حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، عين جمل حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، لفة قمر الدين 25 و35 جنيهًا حسب النوع.


كركديه زنة 250 جرام بسعر 55 جنيها، سوداني جامبو زنة 250 جرام بسعر 40 جنيها، قراصيا مجففة زنة 500 جرام 140 جنيهًا، مشمشية زنة 500 جرام 180 جنيهًا، سوداني مقشر زنة 500 جرام 60 جنيهًا، زبيب بناتي فاتح زنة 150 جرام بسعر 80 جنيهًا.

معرض أهل ا رمضان شارع المطار أنواع المنتجات والسلع الغذائية سكر أرز مكرونة مستلزمات شهر رمضان

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