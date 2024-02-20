الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ الجيزة: نسعى للتوسع بمعارض "أهلًا رمضان" والالتزام بضوابط إقامة الشوادر والموائد الرمضانية

أهلًا رمضان
أهلًا رمضان

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إننا نسعى بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين للتوسع في إقامة عدد من معارض "أهلًا رمضان"؛ لتغطية كافة قطاعات المحافظة وضخ كميات كبيرة من السلع خلال هذه الفترة؛ لتحقيق توازن في الأسعار. 


جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ لمتابعة الأسواق وإقامة المعارض والمنافذ السلعية؛ لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم.


وأضاف المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف حاليًا في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا ضرورة التعاون مع الجهات المعنية والعمل على توفير السلع في الأسواق بالكميات المناسبة وضبط الأسعار وعدم السماح بالمغالاة على المواطنين. 

قنا: تجهيز 9 معارض "أهلا رمضان" كمرحلة أولى لتوفير السلع بأسعار مخفضة


وأوضح أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لمتابعة توافر السلع في الأسواق وتوازن أسعارها، موجهًا باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة.


كما وجه بتوفير السلع الأساسية بكافة المنافذ والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا؛ لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا أو ذات الكثافة السكانية العالية والوصول لكافة الوحدات المحلية والقرى بالمحافظة. 

 

txt

أسعار وأماكن معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل لـ30% على المنتجات


وأشار إلى التنسيق مع الجهات المعنية وإتاحة تيسيرات تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة بما يسهم في توافرها بالمنافذ المختلفة، مكلفًا رؤساء المراكز والأحياء بالتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع؛ لتوفير أكبر قدر من السلع بالأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر. 


ووجه بتكثيف الحملات الرقابية؛ للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار. 


وكلف رؤساء الأحياء والمراكز بتطبيق ضوابط إقامة الشوادر والموائد خلال شهر رمضان وإقامتها بمواقع لا تعطل حركة السير أو الموصلات، وتتوافر فيها اشتراطات الدفاع المدني والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية ومنفذ للدخول والخروج وللطوارئ.

محافظ الجيزة أحمد راشد الغرفة التجارية مديرية التموين معارض أهل ا رمضان ضبط الاسعار عدم السماح بالمغالاة توافر السلع في الأسواق

مواد متعلقة

مُحاربة الغلاء.. انطلاق معارض «أهلًا رمضان»: توفر السلع بتخفيضات 25%

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

ملح على الجرح الغائر.. صحفيون سودانيون يكشفون لـ«الدستور» وقائع استهدافهم من «الدعم السريع»: نُضرب بالهاون

مهام تشريعية ورقابية و13 ساعة عمل.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

من المُزارع إلى المستهلك.. «الدستور» تحقق: كيف تواجه الحكومة منظومة «الحلقات الوسيطة» فى بيع السلع الغذائية؟

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

عاجل| ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكن قراءة وثائق حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟