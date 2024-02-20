محافظ الجيزة: نسعى للتوسع بمعارض "أهلًا رمضان" والالتزام بضوابط إقامة الشوادر والموائد الرمضانية

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إننا نسعى بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين للتوسع في إقامة عدد من معارض "أهلًا رمضان"؛ لتغطية كافة قطاعات المحافظة وضخ كميات كبيرة من السلع خلال هذه الفترة؛ لتحقيق توازن في الأسعار.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ لمتابعة الأسواق وإقامة المعارض والمنافذ السلعية؛ لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم.



وأضاف المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف حاليًا في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا ضرورة التعاون مع الجهات المعنية والعمل على توفير السلع في الأسواق بالكميات المناسبة وضبط الأسعار وعدم السماح بالمغالاة على المواطنين.



وأوضح أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لمتابعة توافر السلع في الأسواق وتوازن أسعارها، موجهًا باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة.



كما وجه بتوفير السلع الأساسية بكافة المنافذ والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا؛ لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا أو ذات الكثافة السكانية العالية والوصول لكافة الوحدات المحلية والقرى بالمحافظة.



وأشار إلى التنسيق مع الجهات المعنية وإتاحة تيسيرات تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة بما يسهم في توافرها بالمنافذ المختلفة، مكلفًا رؤساء المراكز والأحياء بالتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع؛ لتوفير أكبر قدر من السلع بالأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر.



ووجه بتكثيف الحملات الرقابية؛ للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار.



وكلف رؤساء الأحياء والمراكز بتطبيق ضوابط إقامة الشوادر والموائد خلال شهر رمضان وإقامتها بمواقع لا تعطل حركة السير أو الموصلات، وتتوافر فيها اشتراطات الدفاع المدني والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية ومنفذ للدخول والخروج وللطوارئ.