الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قنا: تجهيز 9 معارض "أهلا رمضان" كمرحلة أولى لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أهلا رمضان
أهلا رمضان

 

 أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية  بقنا، الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث جرت إقامة 9 معارض "أهلا رمضان" على مستوى مدن ومراكز المحافظة كمرحلة أولى، بهدف توفير جميع السلع الأساسية والاستراتيجية والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين، وبتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من التضخم. 

 

 

أسعار وأماكن معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل لـ30% على المنتجات


وأشار المديرية - في بيان اليوم الثلاثاء- إلى أنه سيتم توفير 3 سيارات متنقلة لتوزيع السلع الغذائية بالقرى المحرومة بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، فضلا عن التنسيق مع 10 سلاسل تجارية للمشاركة في مبادرة "أهلا رمضان"، موزعة على مدن ومراكز المحافظة.
وأضافت أنه تم التنسيق لإقامة معارض أهلا رمضان "بميدان الساعة بمدينة قنا، وبمقر مجلس مدينة نجع حمادي القديم بشارع التحرير، وشارع مجلس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وشارع الدندراوية بمدينة الوقف، وشارع المستشفى العام بابوتشت، وشارع بورسعيد بفرشوط، وشارع 23 يوليو بمدينة نقاده، وشارع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا. 

 

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تخفيضات تصل لـ30%.. محافظ المنيا يفتتح معرض "أهلا رمضان - كلنا واحد" (صور)


وأكدت أن المحافظة استقبلت 10 شاحنات كمرحلة أولى، تحتوى على 16 ألف "كرتونة" من المواد الغذائية الجافة بواقع 20 طنا للشاحنة، ومن المنتظر أن تستقبل المحافظة 11 شاحنة أخرى تباعًا بإجمالي 21 شاحنة تحتوى على ما يزيد عن 33 ألف "كرتونة" وما يزيد عن 416 طنا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من قوافل مبادرة أبواب الخير، التي ينظمها صندوق "تحيا مصر" استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم.
وأوضح المحافظ أنه سيتم توزيع الكراتين بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بواقع 12.5 كيلو لكل أسرة، تشمل 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، وعبوة فول، وعبوة بلح، وذلك لضمان وصولها لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية من خلال قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى صندوق "تحيا مصر".

 

ديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا معارض اهلا رمضان توفير جميع السلع الأساسية والإستراتيجية سعار مخفضة للمواطنين

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