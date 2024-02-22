الخميس 22 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024| جمال يوسف: شخصيتي في "صيد العقارب"محورية

جمال يوسف
جمال يوسف

أعرب الفنان جمال يوسف، عن سعادته لمشاركته ضمن أبطال مسلسل "صيد العقارب" بشخصيته الجديدة التي رشحه لها المخرج أحمد حسن، الذي تعاون معه في أكثر من عمل فني سابق.

وقال يوسف، لـ "الدستور"، إن شخصيته محورية ورئيسية ضمن أحداث المسلسل، حيث يُجسِّد شخصية "متولي" ويعمل حارس فيلا أحمد ماهر ضمن أحداث المسلسل، ولديه علاقة وطيدة معه ويربطه به الكثير من التفاصيل.

وعن كواليس مسلسل صيد العقارب، قال: "حقيقي مبسوط جدًا وأحلى كاست.. وكلنا إخوات وبينا عشرة عمر"، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب ورضا الجمهور.

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أبطال مسلسل "صيد العقارب"

تلعب الشخصية الرئيسية في مسلسل "صيد العقارب" الفنانة غادة عبدالرازق، ويشاركها البطولة كل من: الفنانة سيمون، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، رياض الخولي، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري، كل هؤلاء يتلقون تحت قيادة المخرج أحمد حسن الشهير بـ"ميشو"، ومن تأليف باهر دويدار.

أحداث "صيد العقارب"

واتسم البرومو الخاص بمسلسل "صيد العقارب" بالتشويق والإثارة، وتدور قصته حول الأقارب، بالإضافة إلى التجارة في سم العقارب الذي يٌستخلص لعلاج البعض، بمزيج من الأحداث المشوّقة.

وتتحوّل الحياة بين عائلة الفنان أحمد ماهر والفنان رياض الخولي الذي يجسد شخصية الغول، ليصبحا أشد الأعداء لبعضهما البعض بعدما ربطت بينهم صداقة دامت لـ 50 عامًا، ليتحول الأمر إلى بحور من الدماء انتقامًا لشقيق غادة عبد الرازق، ضمن أحداث المسلسل.

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