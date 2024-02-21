الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|غموض وإثارة وأبعاد ثقافية.. عوامل حمست الجمهور لمسلسل صيد العقارب

صيد العقارب
صيد العقارب

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المقبل 2024 من خلال مسلسل "صيد العقارب"، والذي يظهرها بجانب أبطال العمل بشكل جديد ومختلف، يملؤه الغموض والإثارة، لذا يعمل صنّاعه وأبطاله على تصوير المسلسل في الوقت الحالي للحاق بسباق دراما رمضان 2024، ويعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل غادة عبد الرازق الجديد  

وبرعت الفنانة غادة عبد الرازق خلال السنوات الماضية في تقديم شخصية المرأة الانتقامية وهو الذي جذب انتباه الجمهور لمسلسلاتها على مدار سنوات طويلة في عالم الدراما، وكان أحدثها شخصية "علياء" التي ستجسدها في مسلسل صيد العقارب الذي من المقرر عرضه في دراما رمضان 2024.

وفي مسلسل صيد العقارب، تُقدّم الفنانة غادة عبد الرازق، دور الفتاة المتمردة والرومانسية في الوقت ذاته، من خلال الانتقامية بمجرد أن يمس أي شخص عائلتها كما حدث من عائلة زوجها التي تسبب في مقتل شقيقها ضمن أحداث المسلسل.

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"لوك" جديد الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب

وعلى الرغم من أن الفنانة غادة عبد الرازق قدّمت الكثير من الشخصيات الانتقامية إلا أن البرومو الخاص في مسلسل صيد العقارب الذي من طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أظهر "لوك" جديد للفنانة غادة عبد الرازق وفكرته أيضًا ستكون مختلفة، حيث أنه سيربط بين العائلتين علاقة صداقة وأخوة تتحوّل لدماء بسبب خطأ ما.

 

عودة سيمون للدراما بعد 4 سنوات

كان مسلسل "صيد العقارب"، هو بمثابة العودة القوية للفنانة سيمون للدراما من جديد بعد غياب طويل عن الأعمال الدرامية، إلا أنها قررت العودة من خلاله بسبب رؤيته الدرامية حيث وصفته بـ"غامض ومشوق ويحمل أبعادًا ثقافية وإنسانية".

دبور الدراما.. أحمد ماهر

ومن الأسباب التي حمّست الجمهور للمشاركة ضمن مسلسل "صيد العقارب"، هو وجود الفنان أحمد ماهر ضمن أبطال العمل الفني، الذي جسد دور الصعيدي ببراعة على مدار 30 عام مضوا، وهذا جعله الشخص الوحيد الذي يتحدث الصعيدية بطلاقة ضمن أحداث "صيد العقارب".

 

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صناع وأبطال مسلسل صيد العقارب 

جدير بالذكر أن أبطال مسلسل صيد العقارب الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة سيمون والفنان رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، وكل هؤلاء يلتقون تحت قيادة المخرج أحمد حسن.

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