دراما رمضان 2024|محمد على رزق يكشف تفاصيل شخصيته فى "صيد العقارب"

كشف الفنان محمد على رزق عن دوره ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب" المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024، الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، قائلًا: "هكون موجود في المسلسل بشخصية مصطفى، شقيق الفنانة غادة عبدالرازق وهذه الشخصية ستكون مفاجأة للجمهور".

وقال على رزق، لـ"الدستور": "أحببت العمل أمام الفنانة غادة عبدالرازق التي ضافت ليا الكثير، كما أن التعاون مع المخرج أحمد حسن لم يكن الأول وبيننا كيمياء، يعتبر فاهمين دماغ بعض، هذا ساعد على تذليل الكثير من العقبات في الدور".

أوضح أن الجمهور سيجد اختلافًا كبيرًا في الشخصية التي ألعبها ضمن أحداث صيد العقارب وهذا بدأت تظهر ملامحه من خلال البوستر الذي طرحته الشركة المنتجة وهو شخص في يديه سبحة إلا أنه لم يفصح عن أي تفاصيل أخري.

وتمنى محمد علي رزق أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه ضمن دراما رمضان 2024، بمشاركة نجوم الفن الكبار والشباب المشاركين في العمل.

وينتمي مسلسل "صيد العقارب" المكوّن من 30 حلقة إلى نوعية المسلسلات الدرامية التي تأخذ طابع الانتقام والدراما والتشويق، بسبب أحداثها التي ستدور حول مقتل شقيق غادة عبدالرازق ويشاركها البطولة الفنانة سيمون التي تجسد شخصية زوج رياض الخولي ضمن أحداث المسلسل.

ويشارك في "صيد العقارب" نخبة من ألمع النجوم وهم نجم الدراما الصعيدية الفنان أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري، وأخرج مسلسل "صيد العقارب" المخرج الكبير أحمد حسن، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار.