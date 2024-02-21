الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

دراما رمضان 2024| "المتحدة" تنشر مشاهد من كواليس تصوير "صيد العقارب" (صور)

صيد العقارب
صيد العقارب

تواصل الفنانة غادة عبدالرازق، وفريق عمل مسلسل "صيد العقارب" تصوير مشاهد العمل المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية  watch it، تحت قيادة المخرج أحمد حسن، ومن تأليف باهر دويدار.

وكشفت مصادر، لـ"الدستور"، عن أن صنّاع مسلسل "صيد العقارب" انتهوا اليوم الأربعاء، من تصوير مشاهدهم في منطقة مصر الجديدة التي استمر التصوير بها لـ3 أيام، وجارٍ الانتقال إلى "لوكيشن" جديد لاستكمال تصوير "صيد العقارب"، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024.

وأظهرت الصور التي شاركتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الفنانة غادة عبدالرازق تقطن في فيلا فاخرة، تليق بعائلة جميعهم يعملون في التجارة سواء والدها الذي يعمل في المقاولات، وشخصية غادة ذاتها التي تجسد تاجرة عقارب.

مسلسلات رمضان 2024

وتلعب الفنانة غادة عبدالرازق شخصية فتاة متمردة من أصول صعيدية إلا أنها تقرر العمل في تجارة سم العقارب، وتتزوج من نجل صديق والدها الذي سيكون محمد علاء جاميكا، إلا أن هذه الصداقة والنسب تتحوّل لبحور دماء بعد قتل عائلة الغول لشقيق غادة عبدالرازق ضمن مسلسل "صيد العقارب".

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل "صيد العقارب" لغادة عبدالرازق وأحمد ماهر

أبطال وصنّاع مسلسل صيد العقارب

ينتمي مسلسل "صيد العقارب"، المكوّن من 30 حلقة، إلى نوعية المسلسلات الدرامية التي تأخذ طابع الانتقام والدراما والتشويق، بسبب أحداثها التي ستدور حول مقتل شقيق غادة عبدالرازق، ويشاركها البطولة الفنانة سيمون التي تجسد شخصية زوج رياض الخولي ضمن أحداث المسلسل.

ويشارك في مسلسل "صيد العقارب" نخبة من ألمع النجوم وهم أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري، وأخرج مسلسل صيد العقارب المخرج الكبير أحمد حسن، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار.

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