الأربعاء 21 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024| طارق الشناوي: غادة عبد الرازق من أهم نجمات التليفزيون

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسلها الجديد صيد العقارب ،  الذي يشاركها البطولة فيه نخبة من ألمع نجوم الفن على رأسهم الفنانة “سيمون”، ونجم الدراما الصعيدية الفنان أحمد ماهر، والفنان رياض الخولي، وعدد كبير، وكل هؤلاء يلتقون تخت قيادة المخرج أحمد حسن وهو من تأليف باهر دويدار.

طارق الشناوي يعلق على مسلسل صيد العقارب 

وتحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وقال “الشناوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “الفنانة غادة عبد الرازق من أهم كوادر الساحة الفنية، ويهمها دائمًا أن تختار شخصيتها لتكون انتقامية ضمن أحداث العمل الفني”.

وأوضح أنه من الصعب الحكم في الوقت الحالي على عمل فني مثل صيد العقارب من البرومو الذي طرحته الشركة المنتجة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتًا إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق تعد واحدة من أهم نجمات الشاشة الصغيرة.

 

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أبطال وصنّاع مسلسل صيد العقارب

وينتمي مسلسل "صيد العقارب" المكوّن من 30 حلقة إلى نوعية المسلسلات الدرامية التي تأخذ طابع الانتقام والدراما والتشويق، بسبب أحداثها التي ستدور حول مقتل شقيق غادة عبدالرازق ويشاركها البطولة الفنانة سيمون التي تجسد شخصية زوج رياض الخولي ضمن أحداث المسلسل.

ويشارك في “صيد العقارب” نخبة من ألمع النجوم وهم نجم الدراما الصعيدية الفنان أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري، وأخرج مسلسل صيد العقارب المخرج الكبير أحمد حسن، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار.

 

قصة مسلسل صيد العقارب 

وتلعب الفنانة غادة عبدالرازق شخصية فتاة متمردة من أصول صعيدية إلا أنها تقرر العمل في تجارة سم العقارب، وتتزوج من نجل صديق والدها الذي سيكون محمد علاء جاميكا، إلا أن هذه الصداقة والنسب تتحوّل لبحور دماء بعد قتل عائلة الغول لشقيق غادة عبدالرازق ضمن مسلسل صيد العقارب.

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