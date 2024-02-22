مسلسلات رمضان 2024.. رحمة أحمد: الجلابية سر إعجابى بـ"مربوحة"

نشرت صفحة DMC على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو قصير للفنانة رحمة أحمد، التي تجسد شخصية مربوحة ضمن أحداث “الكبير أوي 8” الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومن بطولة الفنان أحمد مكي الذي يجسد فيه 3 شخصيات رئيسية من بينها الكبير.

وبسؤال الفنانة رحمة أحمد عما ينال إعجابها في شخصية مربوحة، قالت: “أكتر حاجة بتعجبني في مربوحة هو اختيارها للجلابية اللي بتلبسها في الدوار، وعشان الكبير يفضل كبير يخليه في حاله".

كانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت البرومو التشويقي له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير، كما اعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلًا عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيفى شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

قصة “الكبير أوي 8”

يشهد الجزء 8 والأخير من مسلسل “الكبير أوي” عدة تغييرات في الأحداث كما يتناول العمل العديد من الاسكتشات الكوميدية التي تجذب المشاهدين.

كما يشهد الجزء الثامن تغييرات في المحتوى الدرامي للعمل بعد أن تمت الاستعانة بعدد من الكتاب الجدد وهم أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، حيث يشاركون في كتابة عدد من حلقات المسلسل تحت إشراف النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي.

أما عن أحداث المسلسل تحتفل قرية المزاريطة بعيد الهالوين ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج ستاند آب كوميدي، ويعيش الكبير “أحمد مكي” في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف، وتكتشف مربوحة أنها حامل.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

وشارك أحمد مكي في موسم مسلسلات رمضان 2023 بمسلسل "الكبيرأوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم، منهم رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.