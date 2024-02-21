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فن

مسلسلات رمضان 2024| سر عودة الفنانة سيمون إلى الدراما بمسلسل صيد العقارب

سيمون
سيمون

عادت الفنانة سيمون إلى عالم الدراما من جديد بعد غياب دام لـ 4 سنوات، بمسلسل “صيد العقارب” بعد مشاركتها في “قيد عائلي” بشخصية أماني.

وينتمي مسلسل “صيد العقارب” إلى المسلسلات الدرامية المشوقة والغامضة، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وعدد كبير من نجوم الفن، ويعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

 

سر عودة الفنانة سيمون إلى الدراما من جديد بـمسلسل صيد العقارب 

 

وتحمست الفنانة سيمون إلى دورها في مسلسل صيد العقارب بسبب فكرته المختلفة والتي شجعتها لتعود للدراما من جديد من خلاله بشخصية زوجة الفنان رياض الخولي، حيث وجدت في العمل الفني والتي تمثلت في العمل الثقافي والإنساني، وما يحتويه على رسالة قوية لأخذ الحق بحرفيّة شديدة.

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أحداث مسلسل صيد العقارب

تكشف أحداث مسلسل صيد العقارب خلال الحلقات تفاصيل الصراعات بين الأقارب والعائلات كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما وتكشف الحلقات عن فكرة وجود مشروعات ضخمة لتجارة سم العقارب واستخدماها في الأغراض الطبية وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب.

ومسلسل صيد العقارب  من أحدث الأعمال الدرامية المصرية التي تدخل منافسة قوية، التي تعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024 من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وعدد كبير من النجوم.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وبجانب النجمة غادة عبدالرازق يشارك في العمل النجوم: “محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري” وأخرج مسلسل صيد العقارب المخرج حسن، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، وينتمي إلى دراما التشويق.

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