الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لجنة الأرز: نتوقع زيادة طفيفة في أسعاره خلال شهر رمضان

الأرز
الأرز

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قطاع الأرز يعد من القطاعات الحيوية في مصر، وأن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيزه وتطويره، من خلال توفير الدعم اللازم وتهيئة البيئة المناسبة للمزارعين والمستثمرين في هذا المجال، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف النجاري، في تصريحات لـ" الدستور" إن الأرز المصري يعتبر من أجود أنواع الأرز عالميًا، بالإضافة إلى أن الفدان في مصر يمتاز بإنتاجية مرتفعة للغاية مقارنة بباقي دول العالم، مشيرًا إلى أن متوسط الإنتاجية للأرز في مصر يصل إلى 4 أطنان شعير للفدان، بينما تنتج الهند ما يقارب 3.5 طن شعير للفدان.

مليون فدان أرز في مصر

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالجهود المتكاملة والتوجيه الحكيم، يمكن لمصر أن تحقق تطورًا مستدامًا في قطاع الأرز، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالأرز في مصر تبلغ مليون و5 آلاف فدان، ومن المتوقع زيادتها بشكل مستمر سنويًا، وتوقع زيادة طفيفة في الأسعار خلال شهر رمضان، نظرًا لزيادة الطلب على الأرز في هذه الفترة، حيث يصل الارتفاع إلى حوالي 15% بسبب الطلب المتزايد.

أكد النجاري أهمية الاستثمار في بحوث تطوير أصناف الأرز المناسبة لظروف الزراعة في مصر، ما قد يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي، مشددا على ضرورة توجيه الاهتمام لزيادة الوعي بين المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة في زراعة الأرز، ما يسهم في تحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاجية.

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