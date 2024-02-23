الجمعة 23 فبراير 2024
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إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصوم.. يبدأ 11 مارس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث الكثيرون عن إمساكية  شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصوم، مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، والذي يحل علينا يوم الإثنين 11 مارس 2024.

فضل شهر رمضان 2024

ومن فضل الصيام أنه يشفع الصيام لصاحبه يوم القيامة، فقد روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيُشفعن).

موعد شهر رمضان 2024

وتشير التوقعات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الإثنين 11 مارس، ومن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر الصيام هذا العام 30 يوما.

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عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19

إمساكية شهر رمضان 2024 

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

- الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:18.

- الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

- الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و22 دقيقة، السحور 2:20، إمساك 4:20، الفجر 4:40، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

- الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:20.

- الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:04، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:21.

- السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04، العشاء 7:21.

- الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و30 دقيقة، السحور 2:15، إمساك 4:15، الفجر 4:35، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:22.

الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و31 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:23.

- الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و33 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06، العشاء 7:23.

- الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و35 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:58، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07، العشاء 7:24.

- الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و37 دقيقة، السحور 2:10، إمساك 4:10، الفجر 4:30، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07، العشاء 7:25.

- الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و39 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:25.

- السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و40 دقيقة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26.

- الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و43 دقيقة، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27.

- الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و45 دقيقة، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28.

- الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و46 دقيقة، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28.

- الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و49 دقيقة، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29.

- الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و50 دقيقة، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:30.

- الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و52 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:47، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:30.

- السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و55 دقيقة، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13، العشاء 7:31.

- الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و56 دقيقة، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13، العشاء 7:32.

- الإثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و58 دقيقة، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33.

- الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33.

- الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:15، العشاء 7:34.

- الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:35.

- الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:36.

- السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:36.

- الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقائق، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:37.

- الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:38.

- الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:39.

موعد عيد الفطر 2024

أعلن مركز الفلك الدولي، حساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال 1445، فمن المتوقع أن يبدأ شهر شوال؛ أول أيام عيد الفطر 2024، يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ.

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