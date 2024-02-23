ختم القرآن في شهر رمضان 2024.. 5 خطوات بسيطة لأجر مضاعف

ختم القرآن في شهر رمضان 2024، رمضان شهر مبارك لجميع المسلمين، وهو أيضًا أفضل وقت في السنة للحصول على مكافآت هائلة والتقرب من الله سبحانه وتعالى من خلال زيادة جهودنا في تلاوة القرآن، فإنَّ تلاوة القرآن من الغلاف إلى الغلاف هو هدف الكثير منا، وخاصة ختم القرآن في شهر رمضان 2024. قال النبي محمد صلي الله عليه وسلم: «لن ترجع إلى الله بشيء أفضل مما جاء منه، أي القرآن». وقال تعالى: «شهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِالنِّنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (سورة البقرة، 2: 185).

ما هو أجر ختم قراءة القرآن في رمضان؟

إن ختم القرآن في شهر رمضان يجلب الكثير من المكافآت للمسلمين، ولا ينبغي للمرء أن يقتصر على تلاوة القرآن في صلاة التراويح في رمضان فقط، بل ينبغي أن يستغل اليوم كله لقراءة القرآن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان جبريل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، فيعرض عليه في العام مرتين الذي توفي فيه. (البخاري (4614))

طريقة ختم القران في 30 يوم

من الأفضل أن ينوي كل مسلم أن يبدأ في تلاوة القرآن أو إكمال القرآن بأكمله خلال هذا الشهر، لكن هذه النية يمكن أن تشكل تحديًا كبيرًا لهؤلاء "النحل المشغول". لذا نقدم هنا بعض الخطوات البسيطة لختم القرآن في رمضان.

جدول ختم القران في 30 يوم

1. ضع نية

اجعل هدفك إكمال تلاوة القرآن في شهر رمضان خالصة لمرضاة الله سبحانه وتعالى والحصول على المزيد من الأجر. ذكّر نفسك كثيرًا بنيتك لأن هذا وحده يعمل بمثابة تشجيع كبير.

2. ضع خطة

ليس كل واحد منا لديه نفس الجدول الزمني. حدد وقتًا لتلاوة القرآن بمفردك، عندما تكون خاليًا تمامًا من المهام الأخرى. على سبيل المثال: بعد العمل، عندما يكون الأطفال نائمين، قبل البدء في تحضيرات الإفطار، في الصباح الباكر بعد الفجر وما إلى ذلك.

3. الدراسة والتأمل

اقرأ كل آية من القرآن وادرس معانيها وتأمل الرسالة الإلهية التي نزلت. قراءة القرآن بفهم تجعلك أكثر ثباتا من قراءته بغير فهم.

4. اغتنم كل لحظة

خلال شهر رمضان، ابذل قصارى جهدك لاغتنام كل لحظة لتلاوة القرآن، وهذا لا يعني ساعات وساعات من التلاوة التي يمكن أن تكون صعبة للغاية بالنسبة لأولئك الذين لديهم جدول أعمال مزدحم أو المسلمين الجدد الذين يتعلمون فقط، بل يقرأون باستمرار.

5. كن متسقًا

لا تضيع وقتك مع القرآن لأي سبب من الأسباب، وخاصة في شهر رمضان. بمجرد الانتهاء من رسم خطتك، حاول بذل قصارى جهدك للعمل وفقًا لذلك.

فضل ختم القرآن في رمضان

لقراءة القرآن فوائد وأفضال عديدة، وعليك أن تخصص لها المزيد من الوقت في شهر رمضان.